Rut Castillo anuncia su retiro como gimnasta un año después de haber participado en Juegos Olímpicos

La tapatía Rut Castillo, quien el año pasado hizo historia en Tokio 2020 al convertirse en la primera mexicana en competir en gimnasia rítmica en unos Juegos Olímpicos, anunció su retiro como deportista.

Mediante un video en sus redes sociales, Castillo se dijo satisfecha por lo conseguido en 25 años dedicada a la gimnasia rítmica, deporte que comenzó a practicar cuando tenía seis años.

"Quiero compartirles que he decidido ponerle fin a mi carrera deportiva, formalmente me retiro ya de la gimnasia de manera competitiva. Es una decisión que me llena de nostalgia, que me hace recordar toda mi trayectoria pero lo decido contenta, satisfecha con todos estos 25 años de carrera que he tenido en este hermoso deporte", señaló al principio del video la originaria de Guadalajara, Jalisco.

Pese a su retiro como atleta, Rut seguirá ligada al deporte, pues dio a conocer que se unirá al equipo de analistas técnicos de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade).

🚨 COMUNICADO OFICIAL, a todo el público que me sigue, medios, patrocinadores, familia y amigos. Hoy es un día importante… pic.twitter.com/5QMhdFuQqm — Rut Castillo G. (@rutcastillog) July 5, 2022

"Me siento con la capacidad de seguir aportando lo que sé al deporte, y en ese sentido me he estado preparando profesionalmente, ya que estudié Relaciones Internacionales y ahora estoy estudiando Ciencias del Deporte, y estoy muy agradecida porque se me abrió la oportunidad de estar formando parte del grupo de analistas técnicos de la Conade y trabajando con gimnasia, lo cual me hace muy feliz", mencionó.

Rut Castillo maravilló al mundo en Tokio 2020

Durante su participación en los pasados Juegos Olímpicos de Tokio 2020, Rut Castillo causó sensación durante su rutina al bailar al ritmo de "El Triste", una de las canciones más icónicas de José José.

El famoso tema de "El Príncipe de la Canción" sonó mientras Castillo presentaba su tercera rutina del día (cintas) en el Centro de Gimnasia de Ariake, llamando la atención de los aficionados presentes en el lugar y los que la veían en su televisor, pues el video del momento se hizo viral en redes sociales.

En aquella ocasión, la gimnasta originaria de Guadalajara, Jalisco, recibió una calificación de 16.200 puntos en dicha rutina en la que emocionó a los mexicanos.

Sin embargo, al final de su participación, Rut Castillo Galindo finalizó con 82.750 puntos, con lo que terminó la competencia en el sitio 22.

