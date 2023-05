Santiago Giménez: ¿Cuántos títulos tiene el mexicano en su carrera?

El delantero mexicano Santiago Giménez se coronó campeón de la Eredivisie de Países Bajos, primer título en Europa, y sumó un nueva copa a su cuenta personal dentro de su muy joven carrera.

Santiago es canterano del Cruz Azul, club con el que de acuerdo con transfermarkt jugó 105 partidos, anotó 21 goles y entregó 11 asistencias, ganando un total de seis campeonatos con La Máquina, incluyendo la anhelada novena Liga MX.

Sin duda el título más importante de Santi con los cementeros fue la Liga MX del Guard1anes 2021, que marcó el fin de una sequía de más de 20 años sin ganar el título de liga.

Santi debutó con Cruz Azul el 2 de agosto del 2017, cuando disputó cuatro minutos en Copa MX, sin embargo, el debut en Liga MX ocurrió dos años después, el 28 de agosto del 2019.

Los campeonatos de Santiago Giménez

Eredivisie (2022-2023)

Supercopa de la Liga MX - 2022

Liga MX-2021

Campeón de Campeones - 2021

​Copa MX-2018

Leagues Cup- 2019

​Supercopa MX - 2019

Santiago Giménez, sin ofertas en Europa

En las últimas semanas ha habido rumores sobre la posible salida del delantero Santiago Giménez de la Liga de Países Bajos, pues distintos equipos de las mejores ligas de Europa han mostrado su interés por el artillero mexicano. Pese a eso, el director general del Feyenoord, Dennis te Kloese, afirma que no han llegado ofertas por el seleccionado tricolor.

“No, no, no. Aquí todas las semanas me mandan las listas de los clubes que nos visitan en el tema de scouting y visorias. La verdad son listas muy largas, a veces se ven los equipos repetidos que siguen a nuestros jugadores y hay varios jugadores que siguen de cerca. Eso no significa que haya transfer o que se haga una oferta o no significa que se van…”, expresó el dirigente del Club del Mosa.

El ex representante de las Chivas se dijo abierto a las propuestas que pudieran llegarle, pero, bajo su óptica, el “Bebote” debía estar una temporada más en la Eredivisie para completar su desarrollo, antes de competir a otro nivel.

“Siento, y es mi humilde opinión, que tiene que seguir ese ritmo, fortalecerse aún más, aprovechar que está aquí en un equipo que podría, espero, destacar a un nivel europeo alto el próximo año y esas experiencias no se las van a quitar, entonces con mucha calma, pasito a pasito va a ir adelante y nosotros ayudándole, empujándolo, tratando de crear las mejores circunstancias para que él destaque, porque es bueno para él y para el club”, compartió con ESPN.

