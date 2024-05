Selección Mexicana | Aseguran que 'Chicharito' Hernández suplicó clemencia a los chilenos; "por favor, paren"

El portero y capitán de la Selección de Chile, Claudio Bravo, revivió la histórica goleada de 7-0 sobre México en la Copa América, uno de los momentos inolvidables en la historia reciente del futbol sudamericano.

A punto de comenzar una nueva edición de este torneo, el guardameta del Real Betis recordó con detalle aquel encuentro durante el centenario de la competición, asegurando que el resultado pudo haber sido más abultado.

"Nosotros a México les pudimos haber hecho 10. Me acuerdo de que me venía a apretar Chicharito. Me decía ‘por favor, diles a tus compañeros que paren, diles que paren'", confesó el arquero sobre el intento del delantero mexicano por mitigar el impacto del partido.

El cancerbero chileno también mencionó que el nivel de juego que presentó su selección impresionó a la afición mexicana, tanto que al finalizar el partido, terminaron ovacionando a los jugadores rivales.

"Fue una clase de futbol. Creo que en el cuarto gol todo el estadio empieza a gritar ‘olé'. Termina el partido y me acuerdo que nos fuimos ovacionados del estadio, por los mexicanos", agregó.

Aquel encuentro en el Levis Stadium de Santa Clara sigue siendo la peor derrota en la historia de la Selección Mexicana, con cuatro goles de Eduardo Vargas, un doblete de Edson Puch y una anotación de Alexis Sánchez.

Ahora, ocho años después, el Tricolor se prepara para una nueva participación en la Copa América, con la obligación de dejar atrás aquella derrota y ofrecer una actuación que ponga en alto el orgullo futbolístico del país.

Claudio Bravo señaló que en aquella goleada de 7-0 vs México, Chicharito se le acercó y le dijo “por favor dile a tus compañeros que paren”.



🎥 @canal13 pic.twitter.com/qI9P2qgDdI — FER GOLPARA (@streber10) May 9, 2024

mmt