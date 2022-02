¡Definitivo! Una de las máximas figuras del Tricolor se retira de la Selección de México

Carlos Vela, jugador del LAFC de la MLS, dejó entre ver que no piensa regresar a jugar con la Selección Mexicana; dice que es momento las nuevas generaciones.

El talentoso extremo mexicano aseguró que la puerta de la Selección Nacional está cerrada: "Sí , creo que ya es momento de los jóvenes; del "Chucky", el "Tecatito", de Lainez", comentó en ESPN.

Hasta el momento, Carlos Vela registra 63 goles con el conjunto de la MLS, además, es el capitán del equipo y una de las estrellas de la liga estadounidense.

Carlos Vela ve cerca el retiro de las canchas

Carlos Vela dijo que tiene condiciones para ser el mejor jugador de la MLS, si las lesiones no lo persigue: "si físicamente las lesiones me respetan, puedo ser el mejor de esta liga. Siempre digo que me quedan dos o tres años de buen nivel, de poder seguir compitiendo con los mejores".

Además, "La Hiena" aseveró que cuando no se sienta cómodo ni disfrute de jugar futbol, él tomará la decisión de ponerle fin a una larga y prolífica carrera.

"Cuando note que no esté disfrutando o ya no esté como quiero estar, será el momento de retirarme", finalizo.

