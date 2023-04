Selección Mexicana: Diego Cocca llamaría a un jugador extranjero al Tri y a la afición seguro no le gustará

Cuando Gerardo Martino anunció que a la Copa del Mundo Qatar 2022 iría Rogelio Funes Mori y no Santiago Giménez, la afición no tomó nada bien el llamado del delantero naturalizado argentino y parece que Diego Cocca no está en contra de convocar a jugadores de otra nacionalidad.

A la Selección Mexicana se le vienen duelos complicados, incluido dos ante Estados Unidos, y un jugador tendría la mejor oportunidad de su vida, ya que de acuerdo a medios el portero Álex Padilla sería llamado al Tricolor.

Álex Padilla es portero del Athletic de Bilbao y nació en España, pero cuenta con la nacionalidad mexicana gracias a su mamá, por lo que puede ser llamado a la Selección Mexicana si Diego Cocca lo quisiera. Una de las señales positivas es que el arquero tiene tatuado el escudo nacional mexicano en uno de sus brazos.

Padilla podría estar en la próxima convocatoria del Tricolor y refrescar la meta de la Selección Mexicana. Cabe recordar que en el último partido del cuadro azteca Guillermo Ochoa, el arquero titular, fue fuertemente abucheado.

Chicharito podría regresar a la Selección Mexicana

Desde hace años una de las grandes incógnitas que rodean a la Selección Mexicana es el regreso de Javier Hernández y parece que con la llegada de Diego Cocca al banquillo Tricolor solo es cuestión de tiempo para ver al Chicharito de nuevo con la verde, blanco y rojo.

El timonel argentino confesó que ha tenido comunicación con el delantero del Los Angeles Galaxy de la MLS, pues quiere tener cercanía con él y saber cómo se encuentra fisicamente, de la misma manera que la tiene con todos los otros seleccionados nacionales.

"Tengo que evaluar no solo al jugador por sus características, también por el momento que viven y tienen una lesión; hay situaciones que no se pueden planear. Tengo comunicación con muchos y quiero saber como está, y lo hago con él (Hernández) como con todos; veremos cuál es la mejor decisión", comentó el entrenador de México.

