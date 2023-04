Video: José Ramón Fernández recrea patada del árbitro y lastima a uno de sus compañeros en programa en vivo

Por: Martell Nucamendi

La agresión del silbante Fernando Hernández hacia Lucas Romero ha sido un tema recurrente desde el sábado pasado durante el partido de América vs León. Felipe Ramos Rizo y José Ramón Fernández explicaron gráficamente cómo fue el rodillazo y cuál debió ser la reacción del silbante ante los reclamos del jugador.

"Es algo con lo que vive el árbitro frecuentemente, pero si el árbitro no está preparado para manejar ese tipo de cosas difícilmente va a a ser un gran árbitro porque tiene tiempo que viene mostrado su escasa calidad, recién fue sancionado en este torneo y si quieren hacer árbitros dándoles muchos partidos, así no se hacen los árbitros, se hacen con capacitación", declaró a Récord.

Fuerte sanción a Fernández por el rodillazo

La Comisión Disciplinaria aplicó un castigo de 12 juegos para el árbitro, con lo cual Ramos Rizo cuestionó la preparación del “Kurro” y las medidas de Armando Archundia para tener mediadores más capaces, no sólo lanzándolos seguido al ruedo, sino instruirlos más antes de salir al campo.

El ex juez de cancha dijo que el arbitraje mexicano ya había tocado fondo y lo que pasó deja mal parado a México a nivel mundial.

Sobre lo que pasó con su compañero de televisora, Joserra se defendió diciendo: "No, no, no, fue una broma", así que ninguno fue acreedor a ningún castigo o llamada de atención.

Ramos Rizo se justifica ante “pechazo” con Jorge Campos

Aprovechando el motivo de la agresión de un silbante ante un jugador y viceversa, el narrador de Azteca, Carlos Guerrero (Warrior), lanzó una pregunta en Twitter sobre el jugador más “impulsivo” que haya estado en cancha, a lo que su compañero Jorge Campos respondió con una icónica postal.

El ex portero tituló su encabezado como Inmortal vs Ramos Rizo, y publicó un video en el que tuvieron que separar a ambas partes después de que se enfrascaran en una discusión al terminar el partido de cuartos de final entre Atlante y Necaxa.

Tenía su carácter el INMORTAL vs @ramosrizo pic.twitter.com/rUEMS3ylfS — Jorge Campos EL INMORTAL 🍥 (@Innmortal_) April 29, 2020

Ramos Rizo asegura que no golpeó a Campos

El ex comisionado replicó con Récord esta situación diciendo que no hubo una agresión como tal y ningún organismo tuvo que intervenir.

"Con Jorge Campos fue una cuestión de que cuando terminó el partido nos dijimos de cosas y de repente nos acercamos y nos pechamos, pero eso no pasó a mayores, ni él me agredió ni yo lo agredió, fue un contacto que tuvimos porque discutimos al final del juego, fue algo que pasó y ahí se quedó, no lo veo como algo que haya sido grave, tal es que ni siquiera reporte nada y no hubo ni un intento de intervención de la Comisión Disciplinaria ni de Arbitraje", aseguró el analista de ESPN.

