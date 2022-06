SELECCIÓN MEXICANA: Gerardo Martino lanza guiño sobre su futuro al mando del Tri

El entrenador argentino Gerardo Martino habló, previó al duelo ante Jamaica por la Concacaf Nations League, sobre su continuidad al mando de la Selección Mexicana y aseguró que en lo primero que debe pensar es en Qatar 2022.

"Primero agradecido por la confianza de Gerardo (Torrado), del presidente. Es un tema que me han hecho saber, no hay ninguna posibilidad que en ese momento nos distraigamos con lo que tiene que ver con el futuro, el futuro está en cinco meses y es lo que corresponde y hay demasiado que hacer por delante y no podemos distraernos con otra cosa que no sea el Mundial", dijo en conferencia el estratega.

¡A preparar el partido de mañana! ⚽️ 💪🏻 🇲🇽

🔜 🆚 🇯🇲 https://t.co/L9rhV86oMD — Selección Nacional (@miseleccionmx) June 14, 2022

El "Tata" dijo que su prioridad es hacer que el Tricolor tenga un buen nivel de juego y que en todo momento está enfocado en hacer que el cuadro nacional muestre mejoría.

"Siempre lo primordial va a ser el juego y las cosas que estamos en condiciones de modificar o mejorar y además porque en este caso una cosa lleva a la otra el juego va a ser una prioridad en las cosas por mejorar", señaló.

Selección Mexicana | "Tata" hará cambios ante Jamaica

Sumado a esto, el timonel de México dijo que ante Jamaica lanzará un 11 inicial distinto al que ha utilizado en compromisos anteriores, aunque no confirmó los nombres de los posibles jugadores.

"No estoy en condiciones de confirmar el tridente de ataque o la formación en sí, pero va a tener bastantes cambios respecto al último partido porque necesitamos seguir viendo más jugadores y probablemente esto incluya a los futbolistas de ataque", comenzó.

Así inicio nuestro día en 🇯🇲.

🦾🦾🦾



¡Vamos! 🔥 https://t.co/qvKZcWHUtt — Selección Nacional (@miseleccionmx) June 13, 2022

El argentino agregó, en el mismo sentido, que el cuadro de mañana ante los Reggae Boyz "será un equipo bastante diferente al de Surinam, pero con la idea de protagonizar el juego e intentar ganar".

El partido ante los jamaiquinos será en el National Stadium Independence Park, con la Selección Mexicana como visitante. El cotejo corresponde a la Fase de Grupos de la Liga de Naciones de la Concacaf y comienza 19:00 horas, tiempo del centro de México.

aar