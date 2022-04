Selección Mexicana: Gignac confiesa que le hubiera encantado jugar con el Tricolor

Después de siete años de haber llegado a la Liga MX, André-Pierre Gignac se siente un mexicano más, al grado de que confesó que le hubiera encantado jugar con la Selección Mexicana.

Defender la camiseta del Tricolor es imposible para el goleador histórico de Tigres, pues con la selección de Francia disputó el Mundial de Sudáfrica 2010, la Eurocopa de Francia 2016 y los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

"La camiseta de México pesa, en competiciones sale el orgullo... me hubiera encantado (jugar con México), la verdad; pero créeme que los delanteros de la selección a mí me encantan, soy fan de Raúl desde hace mucho, no es de Europa, desde antes Raúl me encantaba; Chucky es un jugador diferente", afirmó Gignac durante una charla con Carlos Hermosillo en Telemundo.

Gignac, quien se define como un mexicano de corazón, indicó también que haciendo a un lado sus raíces, la escuadra gala, actual campeona mundial, tiene actualmente un gran equipo.

"No es por ser agrandado, soy francés de nacimiento, mexicano de corazón, pero Francia tiene un equipazo; mi ídolo es Zidane", dijo el "Bómboro" al tiempo de resaltar su admiración por Zinedine Zidane.

Selección Mexicana decepciona ante Guatemala

Con un equipo plagado de jugadores que militan en la Liga MX, la Selección Mexicana obtuvo un insípido empate sin anotaciones con Guatemala en partido amistoso.

El cotejo ante los centroamericanos fue el primero para el Tricolor desde que llegó a su fin la eliminatoria hacia el Mundial de Qatar 2022, cita en la que enfrentará a Polonia, Argentina y Arabia Saudita en la fase de grupos.

Para el juvenil Marcelo Flores, quien milita en la Sub 23 del Arsenal, fue su segundo cotejo con la Selección Mexicana, con la que reconoció que le gustaría asistir a la Copa del Mundo a finales de año.

Sin embargo, el futbolista de 2018 también puede ser llamado por Canadá, pues tiene la nacionalidad canadiense debido a que ahí nació (su madre es de allá), además de que no ha disputado duelos de carácter oficial con México.

La Selección Nacional regresará a las canchas el próximo 28 de mayo, cuando enfrente a Nigeria en juego amistoso de cara a su preparación para Qatar 2022.

