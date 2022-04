Guillermo Ochoa se perfila para ser el portero titular de la Selección Mexicana por tercer Mundial consecutivo, pues ha sido el hombre de confianza en el arco nacional bajo la gestión de Gerardo Martino en el proceso hacia Qatar 2022.

Brasil 2014 significó la primera ocasión que el surgido de las fuerzas básicas del América defendió la meta en el magno evento, luego de dos ediciones (Alemania 2006 y Sudáfrica 2010) en las que observó los partidos en el banquillo de suplentes.

Ochoa Magaña reveló que de cara a la Copa del Mundo en Brasil no era el favorito de Miguel Herrera, en ese momento el entrenador del Tricolor, quien se inclinaba por Jesús Corona.

"No estaba en los planes en la lista del Piojo. Yo no era del gusto del Piojo. Él tenía en el América a Moisés Muñoz y le gustaba Chuy (Corona). Pero una vez que se califica al Mundial y se hace una gira por Europa, vienen Héctor González (Iñárritu) y el Piojo a verme", señaló el arquero del América en entrevista con Jorge Van Rankin.

El portero tapatío también reveló que poco antes de la cita en suelo sudamericano los astros se alinearon a su favor, pues Corona, quien dos años atrás ganó el oro olímpico en Londres 2012, sufrió una lesión en un partido amistoso.

"Al final me subo a la lista del Mundial. Miguel por ahí seguía diciendo que su portero era Corona, pero yo decía ‘lo voy a convencer de que no’. En el partido de despedida contra Israel en el Azteca, dije vamos a ver, y que pone a Chuy de titular y sale lesionado en un choque", subrayó.

El momento en el que Herrera se inclinó por Memo Ochoa

El veterano portero de 36 años de edad indicó que antes de un juego amistoso contra Portugal, a pocos días del debut del Tricolor en Brasil 2014, Corona se recuperó de su lesión. Sin embargo, el "Piojo" decidió darles la oportunidad a ambos en aquel duelo, al poner a uno en cada tiempo, y les dijo "dense un tiro".

"Estaba (Alfredo) Talavera y no lo estaba considerando mucho. Todo ese lapso previo al Mundial Chuy no entrenó, no podía por la lesión, y se recupera muy justito. Lo recupera para un partido contra Portugal, un amistoso, y nos dice: ‘van a jugar medio tiempo y medio tiempo y dense un tiro'", subrayó.

Antes del duelo ante Camerún, el primero de la Selección Mexicana en Brasil 2014, Miguel Herrera reunió a los porteros para informarles que Ochoa sería el titular en el certamen.

“Juntó al entrenador de porteros, a los porteros, nos dijo: ‘fue una competencia dura, pero es un tema deportivo y tengo que tomar una decisión; el que va a jugar el partido va a ser Memo'”, concluyó.

EVG