TIGRES: ¿Por qué se perdería Miguel "Piojo" Herrera el partido ante el América?

Miguel Herrera, entrenador técnico de los Tigres, se podría perder el partido ante el América, de la Jornada 16 de la Liga MX, si la Comisión Disciplinaria lo castiga por hacer señalamientos al VAR al terminar el partido de los felinos ante Necaxa en el Estadio Victoria.

Al finalizar el duelo ante los Rayos, el "Piojo" acudió a la conferencia de prensa con una computadora para explicar que el primer gol del Necaxa fue en fuera de lugar. Medios reportan que la Comisión multará económicamente a Herrera, pero lo podrían sancionar con el duelo ante las Águilas.

🚀 ¡Por aquí no pasa nadie! 🚀 pic.twitter.com/XvV4bcTn4r — Club Tigres Oficial 🐯 (@TigresOficial) April 21, 2022

Incluso en la conferencia de prensa, Miguel Herrera sabía el problema que se le podría venir, pues comentó: "habrá una llamada de la Federación para que me llame la atención Culebro (Mauricio, vicepresidente de los Tigres) y está bien, me la como, y si me tienen que multar, que me multen”.

¿De cuánto es la multa para el DT de los Tigres?

De acuerdo con reportes de medios nacionales, la multa que la Comisión Disciplinaria impondría a Miguel Herrera ronda los 900 mil pesos, sumado a ver el Tigres vs América de la Jornada 16 de la Liga MX desde las gradas.

Felinos y Águilas chocan en el Estadio Universitario, el próximo sábado, con los de la UANL ya clasificados a los cuartos de final y con los de Coapa en gran momento gracias al "Tano" Ortiz, quien tiene a los cremas aferrados al repechaje.

aar