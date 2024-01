Selección Mexicana | Santiago Giménez y su dura critica sobre su paso con el Tricolor

El delantero mexicano Santi Giménez experimenta una temporada con algunos de contrastes en su desempeño como futbolista, destacando con el Feyenoord en la Eredivisie, pero sin sumar significativamente con la Selección Mexicana.

Con 19 goles en 17 partidos, el 'Bebote' permanece como el líder de goleo en la liga neerlandesa, sin embargo, la situación cambia cuando viste la camiseta tricolor, donde ha recibido varias críticas, sobre todo por haber fallado dos penales.

En una entrevista con MVS Deportes, el canterano de Cruz Azul compartió su perspectiva esta situación, pues quiere mostrar su mejor versión en la próxima Copa América que se celebrará este año en Estados Unidos.

"Creo que es un gran año para la Selección Mexicana. Siento que he dejado a deber un poco y quiero darle vuelta a esa falta de mostrarme, porque al final siento que me han dado oportunidad y no lo he hecho como con el Feyenoord", afirmó el delantero mexicano.

Santiago Giménez dijo que su objetivo está con el Tricolor

En sus declaraciones más recientes, Santiago Giménez reafirmó su compromiso con la camiseta nacional, asegurando que su objetivo principal es contribuir al éxito del equipo y que quiere orgulloso del trabajo que realice, independientemente de su papel como titular o suplente.

"Yo puedo decirte que voy a dejar todo por este equipo, por este país, y juegue o no juegue siempre vas a encontrar un gran líder y un gran compañero, porque lo que quiero es que México gane y sentirme orgulloso del equipo al que represento", afirmó el 'Bebote'.

Las cifras que respaldan su posición en la élite del futbol son sus anotaciones, pues a lo largo de su carrera, Santi Giménez acumula un total de 75 goles; cuatro de ellos han sido con el Tricolor.

⚽️ 🏆 😍 ¡Así fue el gol de Santiago Giménez que le dio la #CopaOro a 🇲🇽 @miseleccionmx al minuto 88! 👀 📸 pic.twitter.com/vABMv2n0EP — W Gold Cup (@GoldCup) July 17, 2023

mmt