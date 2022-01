Selección Mexicana: ¡Que siempre sí! "Tuca" Ferretti abre posibilidad de dirigir al Tricolor

Los tres partidos que la Selección Mexicana afrontará en la primera Fecha FIFA del año son vitales en sus aspiraciones por clasificar al Mundial de Qatar 2022, por lo que un mal resultado podría poner en tela de juicio la continuidad en el banquillo de Gerardo Martino.

A pesar de que Ricardo Ferretti ya dirigió al Tricolor de manera interina en tres ocasiones (la primera con solamente un partido ante Costa Rica en 1993, la segunda en 2015 y la tercera en 2018), el actual estratega del FC Juárez en la Liga MX ha dicho en varias ocasiones que no le gustaría tener un proceso con la Selección Nacional, aunque dejó entrever que dicha situación podría cambiar.

"A lo mejor hay una posibilidad. Decirte sí ahorita es ser mala leche, porque hay un señor y hay que respetar, porque si yo quisiera le hubiera dicho a You de Luisa antes de que él viniera, le hubiera dicho a Cantú antes de que viniera el colombiano, en las dos etapas me ofrecieron y les dije no", comentó el "Tuca" en entrevista con Jorge "Burro" Van Rankin.

Los interinatos de Ferretti en la Selección Mexicana

En su segundo interinato en el banquillo azteca, el exdirector técnico de los Tigres de la UANL dirigió cuatro encuentros, tres amistosos, uno de los cuales acabó con un empate 2-2 con Argentina, duelo en el que México tenía ventaja de 2-0.

El otro encuentro en esa etapa fue la Copa Concacaf 2015 contra Estados Unidos, encuentro que el Tricolor ganó 3-2 en tiempos extra para así obtener su boleto a la Copa Confederaciones de Rusia 2017.

En su segunda etapa como director técnico de la Selección Mexicana, Ferretti de Oliveira estuvo al mando en seis encuentros amistosos posteriores al Mundial de Rusia 2018.

Perdió cinco de esos choques (dos frente a Argentina, además de que también fue superado por Uruguay, Estados Unidos y Chile) y solamente logró una victoria sobre Costa Rica.

EVG