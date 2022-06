En vísperas del debut de la Selección Mexicana en la Liga de Naciones de la Concacaf contra Surinam, el entrenador Gerardo Martino reveló que sostendrá un segundo encuentro con Javier "Chicharito" Hernández, a quien no convoca al Tricolor desde septiembre del 2019.

"Tuvimos un contacto hace un mes, primero de forma escrita, después verbal, yo quería viajar a Los Ángeles para reunirme con él, pero seguro será por vía Zoom", comentó Martino en conferencia de prensa.

Sin embargo, el director técnico argentino hizo énfasis en que el hecho de que nuevamente converse con el delantero del LA Galaxy no necesariamente significa que lo vaya a incluir en futuros listados.

🚨HABRÁ REUNIÓN CON CHICHARITO🚨



Gerardo ‘Tata’ Martino confirmó que se reunirá con Javier Hernández para tratar su situación con la Selección Mexicana 😱



¿REGRESARÁ AL TRI?#TeDaMásEmociones #chicharito #SelecciónMexicana pic.twitter.com/i4k0AzsZCQ — La Octava Sports (@laoctavasports) June 11, 2022

"No es más una charla entre jugador y técnico, no hay que hacer especulaciones. La postura sigue igual, una charla no condiciona nada", subrayó el "Tata", quien está al frente de la Selección Mexicana desde enero del 2019.

A Martino le gusta que el Tricolor juegue fuera del Azteca

De cara al partido de este sábado contra Surinam en la Liga de Naciones de la Concacaf, mismo que tendrá como sede el Estadio Corona, Gerardo Martino reconoció que le gusta el hecho de que el Tricolor dispute compromisos en otros recintos del país.

"Esperamos que mañana la afición nos acompañe, yo soy hincha de que la Selección juegue por todo el país. Venimos a un escenario impecable", dijo el rosarino ante los medios.

Tres días después del cotejo ante Surinam en Torreón, el martes 14 de junio, México visitará Kingston para medirse ante Jamaica, el otro integrante del Grupo A de la competencia regional.

En la pasada y primera edición de la Liga de Naciones de la Concacaf, la Selección Mexicana acabó como subcampeona después de perder la final contra Estados Unidos.

EVG