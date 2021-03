Selección Mexicana: "Tata" Martino ve positiva una fusión entre Liga MX y MLS

A raíz de que en los últimos días se ha manejado la posibilidad de que la Liga MX se fusione con la MLS, Gerardo Martino, entrenador de la Selección Mexicana, considera que si el hecho se materializa sería algo benéfico.

Antes de llegar al banquillo de la Selección Mexicana, precisamente el "Tata" dirigió en la MLS, donde estuvo al frente del Atlanta United, equipo con el que se coronó en 2018.

"Es una idea interesante, se podría armar una liga todavía más competitiva, no he profundizado mucho sobre el tema pero si tuviera que dar una opinión rápida me imagino que sería positiva, me parece una linda posibilidad, en la MLS hay equipos importantes", expresó Martino en conferencia de prensa de cara al juego amistoso que la Selección Mexicana sostendrá ante Gales este sábado en Cardiff en la primera Fecha FIFA del año.

En cuanto al cotejo entre la Selección Mexicana y Gales, el "Tata" remarcó que no estarán disponibles los delanteros Henry Martín y Alan Pulido debido a que aquejan molestias físicas.

"No podemos contar con ninguno de los dos. Ambos están con diferentes inconvenientes físicos y no serán considerados, lo que espero es tener una buena actuación y ver cómo está el funcionamiento porque tenemos algunos meses sin juntarnos", subrayó el estratega del Tricolor.

Publicación de la Selección Mexicana Foto: Twitter de la Selección Nacional @miseleccionmx

¿Después de Gales cuál es el siguiente rival de México?

Luego del partido amistoso contra Gales este sábado 27 de marzo, la Selección Mexicana se medirá ante Costa Rica tres días más tarde.

La sede el encuentro frente a la escuadra centroamericana será el Estadio Wiener Neustadt en Viena, Austria.

EVG