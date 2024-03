¿Quién es Selene Figueroa? La árbitra de la FMF que fue Reina de Belleza

La Federación Mexicana de Futbol (FMF) sigue con la tarea de formar figuras destacadas en el mundo del arbitraje y entre ellas resalta Selene Figueroa, una mujer que ha construido su camino desde las canchas como jugadora hasta convertirse en árbitra profesional.

Originaria de Durango, es una persona con múltiples facetas, pues antes de adentrarse en el mundo del arbitraje fue parte del equipo de la Universidad Juárez del Estado de Durango, donde consiguió una medalla de bronce en competencias universitarias. Además, en el 2018 representó a su alma mater en la Universiada Nacional.

Su trayectoria no se detiene ahí, pues durante la Temporada 2022-2023 fue elegida como Reina de Belleza de Canatlán, un reconocimiento que le abrió puertas pero que le permitió ver que podía tener participación en el deporte desde cualquier área, por lo que decidió incursionar en el arbitraje.

El silbante Marco Antonio 'Gato' Ortiz fue parte en esta transición ya que reconoció su potencial y la acercó a la profesión, donde continúa su desarrollo, escalando a roles más importantes. Actualmente, se desempeña como Árbitro Asistente 2, aunque también ha podido ocupar el puesto de Asistente 1 en diversas categorías de la Tercera División, la Liga Premier, la Liga MX Femenil Sub-19 y las Fuerzas Básicas.

Por medio de sus redes sociales, Selene Figueroa comparte su experiencia y los desafíos que ha presentado en su camino, pues su objetivo principal es llegar a ser central en la Liga MX.

Selene Figueroa quiere vivir del futbol

Selene Figueroa abrió su corazón sobre los desafíos que ha enfrentado como árbitra y expresó cómo esta nueva faceta de su vida le ha permitido mantener viva su conexión con el mundo del futbol.

"Es algo difícil, no pensé que fuera tan complicado. Mucha exigencia física, de reglas de juego, es estudiar bastante. Se me está acabando el tiempo dentro del futbol universitario y la verdad es algo que me apasiona, que me encanta el futbol, y si puedo conseguir una manera de vivir a través de él, qué mejor que ser árbitro", admitió la exreina de belleza.

El arbitraje no sólo exige conocimientos extensos de las reglas del juego, sino también una preparación física rigurosa y la capacidad para tomar decisiones rápidas y precisas en medio de la acción del partido.

