Sevilla vs Betis | LaLiga ¿Dónde y a qué hora VER el partido de la Jornada 13 EN VIVO y GRATIS?

En una nueva edición del derbi sevillano, el Sevilla FC se enfrentará al Real Betis en la Jornada 13 de LaLiga de España. Ambos equipos llegan a este choque con realidades opuestas, aunque en esta ocasión, llevarse la victoria va más allá de los puntos en disputa.

El equipo dirigido por Diego Alonso arriba a este enfrentamiento tocado, después de una derrota en tierras británicas ante el Arsenal por la Champions League. En LaLiga, el Sevilla se encuentra en la posición número 15 con apenas 11 puntos, una posición baja para un equipo acostumbrado a pelear en la parte alta de la tabla.

Por su parte, el Real Betis llega a este compromiso con un día menos de descanso, habiendo disputado la Europa League el pasado jueves frente al Aris Limassol. A pesar de la fatiga acumulada, los béticos se sitúan en una posición más cómoda en LaLiga, ocupando el sexto lugar con 20 unidades, por lo que aspiran a mantenerse en la lucha por los puestos europeos.

¿Qué canal y a qué hora ver Sevilla vs Betis?

El partido entre el Sevilla vs Betis en la Jornada 13 de la LaLiga EA Sports se jugará el domingo 12 de noviembre a las 11:30 hrs (Centro de México) en el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán y para México será transmitido por Sky Sports y su plataforma Blue To Go.

🏟️ ᴄᴀɴᴛᴀʀᴇᴍᴏꜱ ᴛᴏᴅᴏꜱ ᴜɴɪᴅᴏꜱ, ᴀʟᴢᴀʀᴇᴍᴏꜱ ꜰᴜᴇʀᴛᴇ ʟᴀ ᴠᴏᴢ...#ElGranDerbi 🤍❤️ pic.twitter.com/ZT0aQxCrGX — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) November 11, 2023

Posibles alineaciones

Sevilla: Marko Dimitrovic, Jesús Navas, Nemanja Gudelj, Loic Badé, Marcos Acuña, Dodi Lukebákio, Ivan Rakitic, Boubakary Soumaré, Djibril Sow, Lucas Ocampos y Youssef En Nesyri.

​Betis: Fran Vieites, Héctor Bellerín, Chadi Riad, Germán Pezzella, Juan Miranda, Guido Rodríguez, Marc Roca, Isco, Assane Diao, Ayoze Pérez y Willian José.

Diego Alonso ve en riesgo su lugar en el Sevilla

En una noche desafortunada para el Sevilla FC, Diego Alonso sufrió su segunda derrota consecutiva en la Liga de Campeones de la UEFA, esta vez frente al Arsenal, que se impuso 2-0 en el Emirates Stadium.

El panorama para el técnico uruguayo se vuelve cada vez más sombrío, y su futuro en el equipo andaluz pende de un hilo, con seis partidos dirigidos hasta el momento, el balance del charrúa no es alentador.

La única victoria registrada fue en la Copa del Rey ante el Quintanar, mientras que en LaLiga acumula tres empates y dos derrotas en la fase de grupos de la Champions League, ambas a manos de los Gunners.

Lo que inicialmente parecía ser una apuesta arriesgada por parte del Sevilla al contratar a un técnico sin experiencia en el futbol europeo, ahora ha desatado una ola de críticas por parte de la prensa local, periodistas especializados y, sobre todo, de los apasionados seguidores andaluces.

