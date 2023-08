VIDEO: Andrés Guardado provoca la traición más atroz de un aficionado que lo visitó con el Real Betis

Un aficionado tuvo que cometer una terrible acción para poder conocer al mediocampista Andrés Guardado, jugador mexicano del Real Betis, pero todo valió la pena, pues "El Principito" es el máximo ídolo del sujeto.

En las redes sociales del club español se compartió un video en donde el fan puede conocer a Andrés Guardado y es un momento especial, ya que para hacerlo el sujeto se perdió un momento familiar importante.

"Tenía que hacer todo lo posible para conseguir su autógrafo", le dijo el fan al jugador mexicano, quien le preguntó al seguidor: "¿Y dejaste a tu hermana plantada en su graduación?", a lo que obtuvo un contundente sí por respuesta.

El hombre del video es, como lo describe la cuenta de TikTok del Real Betis el mayor fan de Andrés Guardado. "Me ganaste porque tengo todos los jerseys desde que saliste del Atlas", agrega el fan.

Andrés Guardado y el club con el que dirá adiós a las canchas

Andrés Guardado se encuentra en México como parte de la pretemporada del Real Betis y fue inevitable que en su regreso a tierras aztecas se le vinculara con el Atlas, club que lo vio nacer como jugador profesional y en el que se dice podría retirarse.

En conferencia de prensa el mediocampista mexicano habló sobre si podría llegar a las filas de los Rojinegros, pero lo que comentó sin duda no gustará nada a los aficionados de los Zorros, que sueñan con ver a uno de mejores canteranos retirarse en con los colores del club tapatío.

“Me veo más cerca de retirarme con el Betis, me veo mucho más cerca. Te soy sincero, a estas alturas, como voy a cumplir 37 años, la verdad voy año tras año, voy casi casi hasta partido tras partido, porque el cuerpo te lo va dando, la cabeza te lo va dando", indicó.

Guardado durante un partido con los verdiblancos en LaLiga de España Foto: Especial

Guardado salió a Europa desde el Atlas, pero podrá jugar de nuevo en su ciudad natal, Guadalajara, Jalisco, pues el Betis sostendrá un duelo amistoso ante el Sevilla.

El "Principito" es uno de los futbolistas más queridos por la afición del Betis, pues el medio mexicano es un referente del club, siendo capitán en varias oportunidades y hasta campeón de la Copa del Rey.

“Al día de hoy me siento más cerca de retirarme aquí en el Betis, que en otro lado; no me veo en otra experiencia. A mí nadie me ha hablado (Atlas), sí escuché que sonó mi nombre, pero nadie me ha hablado ni se me ha acercado”, comentó Guardado ante los medios.

