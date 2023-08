Andrés Guardado da indicios sobre la fecha y el club con el que dirá adiós a las canchas

Andrés Guardado se encuentra en México como parte de la pretemporada del Real Betis y fue inevitable que en su regreso a tierras aztecas se le vinculara con el Atlas, club que lo vio nacer como jugador profesional y en el que se dice podría retirarse.

En conferencia de prensa el mediocampista mexicano habló sobre si podría llegar a las filas de los Rojinegros, pero lo que comentó sin duda no gustará nada a los aficionados de los Zorros, que sueñan con ver a uno de mejores canteranos retirarse en con los colores del club tapatío.

“Me veo más cerca de retirarme con el Betis, me veo mucho más cerca. Te soy sincero, a estas alturas, como voy a cumplir 37 años, la verdad voy año tras año, voy casi casi hasta partido tras partido, porque el cuerpo te lo va dando, la cabeza te lo va dando", indicó.

Guardado salió a Europa desde el Atlas, pero podrá jugar de nuevo en su ciudad natal, Guadalajara, Jalisco, pues el Betis sostendrá un duelo amistoso ante el Sevilla.

El "Principito" es uno de los futbolistas más queridos por la afición del Betis, pues el medio mexicano es un referente del club, siendo capitán en varias oportunidades y hasta campeón de la Copa del Rey.

“Al día de hoy me siento más cerca de retirarme aquí en el Betis, que en otro lado; no me veo en otra experiencia. A mí nadie me ha hablado (Atlas), sí escuché que sonó mi nombre, pero nadie me ha hablado ni se me ha acercado”, comentó Guardado ante los medios.

Andrés Guardado oficializó su retiro de la Selección Mexica

Andrés Guardado oficializó su retiro de la Selección Mexica y en redes sociales el cuadro Tricolor compartió un video a manera de despedida. El mediocampista terminó su ciclo como seleccionado nacional en la Copa del Mundo Qatar 2022.

En otro mensaje el conjunto azteca agradeció al Principito por sus años defendiendo la playera nacional. "Agradecemos toda tu entrega por México, tu compromiso en cada partido, en cada concentración, en cada torneo y todos los buenos momentos que vivimos juntos".

Andrés Guardado debutó con la Selección Mexicana el 14 de diciembre de 2005, con tan solo 19 años de edad. El mediocampista estuvo dentro del once mexicano por primera gracias a Ricardo Antonio La Volpe, quien lo alineó ante Hungría.

Andrés Guardado jugó su último partido con la Selección Mexicana en Qatar 2022. Foto: Twitter @miseleccionmx

Así comenzó su andar con la Selección Nacional de México, con la que disputó cinco Mundiales (Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022), cuatro Copa Oro (2007, 2011, 2015 y 2019), dos Copa Confederaciones (2013 y 2017) y dos Copa América (2007 y 2016).

En las cinco Copas del Mundo que disputó jugó 13 partidos y convirtió una anotación, ante Croacia en el 2014. El jugador del Betis en total vistió 179 veces la playera del combinado nacional.

El palmarés de Guardado con el Tricolor contempla tres Copa Oro (2011, 2015 y 2019), un tercer lugar en la Copa América (2007) y una Copa Concacaf, en el 2015.

aar