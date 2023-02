Al Super Bowl LVII "llegan los dos mejores equipos de la NFL": Joaquín "Coach" Castillo

Joaquín Castillo Becerra es una de las voces autorizada para hablar de futbol americano en México. Su experiencia como quarterback en los Pumas UNAM y su trayectoria como analista de la NFL en Azteca Deportes lo tienen como uno de los principales puntos de referencia del deporte en el país.

Rumbo a cubrir otro Super Bowl en su carrera, que podría ser el “44-45”, el “Coach” Castillo, quien se graduó como arquitecto de la máxima casa de estudios, habló en exclusiva con La Razón sobre su análisis previo al choque entre los Eagles de Philadelphia y los Chiefs de Kansas City en el Super Tazón LVII.

Para Joaquín Castillo “llegan los dos mejores equipos de la liga” al Super Bowl LVII, aunque ve diferencias entre Philadelphia y Chiefs, sobre todo por los resultados en la postemporada. No obstante, hay un elemento que, de acuerdo con el analista, puede cambiar el rumbo del partido y es Patrick Mahomes, a quien no dudó en catalogar como el mejor quarterback “que ha existido”.

“Llegan un poco diferente (Philadelphia y Chiefs) por sus resultados en los playoffs. Le costó un poquito más de trabajo a Kansas ganar los últimos dos partidos. Los Eagles estuvieron más holgados en sus marcadores, ganaron más fácilmente sus encuentros. Yo espero que Jalen Hurts y Mahomes lleguen al 100 por ciento. Los dos sufrieron lesiones, pero espero que con los días de descanso lleguen al cien”, comenzó.

Como indica el “Coach” Castillo, Hurts y Mahomes sufrieron lesiones, el QB de Philadelphia del hombro y el de Kansas City del tobillo, pero ambos tendrán varios días de descanso, ya que el Super Bowl LVII se celebra hasta el 12 de febrero, en el State Farm Stadium de Arizona.

Con la pausa “veremos un juego con los dos equipos completos. Yo creo que Philadelphia es un equipo un poco más completo, fue el equipo mas consistente en la temporada, el mejor equipo en capturas, ahí está la forma para detener a Mahomes”, detalló el analista sobre el cuadro campeón de la NFC.

“Kansas es un equipo con una maravilla que es Mahomes. No tengo duda, para mí este muchacho es el mejor quarterback que ha existido y ha venido a la NFL. Hasta ahorita no he visto a alguien que juegue con las habilidades que tiene. Yo creo que va a ser muy divertido verlo”, indicó Castillo.

El “Coach” Castillo considera más completo a Mahomes que a Tom Brady, mariscal de campo que se retiró de la NFL hace unos días y que se marchó con siete anillos de Super Bowl. “Hablando de la posición del QB, Tom Brady tenía muchísimas deficiencias que nunca las demostró porque le tocó estar en equipos en los que pudo jugar un sistema adecuado para él”, aseguró.

“Lo que sí tenía (Brady) es que era muy inteligente y utilizó las habilidades que tenía para borrar sus deficiencias. Pero Mahomes es un muchacho con grandes habilidades además de ser inteligente corre bien, pase bien para todos lados, ha madurado muy rápido. Yo creo que juega la posición como todos la quisiéramos jugar, sin duda será el MVP de la temporada regular”, añadió sobre el líder de los Chiefs, quien no tendrá un duelo fácil ante Philadelphia.

Para el analista de la NFL “la fortaleza de Kansas es Mahomes”, pero “los Eagles son el equipo con más capturas. Tiene jugadores muy buenos y puede rotar el equipo para mantener la frescura. Veremos cómo hace Kansas para resolver la presión de 4 hombres a Mahomes y las coberturas de pase atrás”.

“Yo por eso veo a Philadelphia más completo, porque además de su defensa, su ofensiva terrestre es de lo más completo que tiene. No podemos descartar a Hurts, la forma en cómo ha evolucionado el QB ha sido importante y cuando no estuvo al equipo le costó ganar los partidos”, aseveró sobre el papel de Jalen en el accionar de los campeones de la Conferencia Nacional.

Con este panorama, el “Coach” Castillo cree que lo que los equipos puedan ofrecer será en gran medida por la “actuación de sus QB”. “Los dos son claves. Hurts que es el maestro de las optativas y su sistema se basa en eso, en los engaños de carrera para aprovechar la habilidad en las lecturas que tiene”.

Para finalizar, Joaquín “Coach” Castillo tiene como pronóstico 35- 31 o 31-28, en favor de Kansas e invitó a la gente a que no pierdan la transmisión del Super Bowl 57 en Azteca Deportes, ya que: “Somos la mejor opción”.

“Espero que la gente nos siga, que nos acompañe. Les ofrecemos siempre con mucha humildad, pero con mucha pasión la narración de Enrique Gray, yo tratando de ayudar con el análisis, la juventud de Pablo De Rubens y Lalo Ruiz y obviamente, Inés Sainz, Andy Sola y Renata. Tenemos experiencia y las ganas de hacer este juego”, finalizó.

