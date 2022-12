TENIS: Rafael Nadal se despide de México con un triunfo sobre Casper Ruud

Rafael Nadal dijo adiós a México, con una victoria 7-6 y 6-4 sobre Casper Ruud en una exhibición en una Plaza de Toros México que congregó a más de 30,000 aficionados.

"Es un sentimiento inolvidable vivir un ambiente así en México. Sólo puedo decir gracias por el apoyo incondicional, es un país que me ha tratado como un mexicano más. Se me hace difícil despedirme de ustedes", dijo Nadal, quien antes aseguró que ya no volvería al país como profesional.

El punto ganador de Rafa Nadal, el español derrotó 7-6 y 6-4 a Casper Ruud en la Plaza México.



La cartelera de la exhibición se inició con un triunfo de los mexicanos Renata Zarazúa y Santiago González, quienes vencieron por 6-3 y 6-4 a Leylah Fernández y Jack Sock

Rafael Nadal rompe el corazón de la afición mexicana

La leyenda en activo del tenis mundial, el español Rafael Nadal, jugó una exhibición en la Ciudad de México ante el noruego Casper Ruud, pero lanzó un comentario que le rompió el corazón a más de un aficionado.

"Es posible que esta se la última vez que juegue en el país como profesional, hay que ser realista, tengo una edad (36 años), en 2023 Acapulco no está en mi calendario y pensar en 2024 queda lejos”, afirmó antes de la partida.

