TIGRES: ​¡DIRECTO! Florian Thauvin asegura que la Liga MX es de las mejores del mundo

Florian Thauvin jugó en el Olympique de Marsella, de la Ligue 1 de Francia, antes de llegar a los Tigres y aseguró que la Liga MX es una de las mejores ligas del mundo.

El campeón del mundo con Francia en la Copa de Rusia 2018 declaró para el prestigios medio francés L'Equipe que la Liga MX "es el sexto campeonato del mundo, detrás del Big 5 europeo", dejando bien parado al torneo mexicano, sólo detrás de las ligas de España, Alemania, Italia, Inglaterra y Francia.

🗣️ Florian Thauvin (Tigres): "La Liga MX es el sexto campeonato del mundo detrás del 'Big 5 europeo'. Tigres se convirtió en un gran club como Boca o River".



Además, el nuevo crack europeo de los Tigres dijo que en la plantilla de los de la UANL hay jugadores de mucha calidad que han militado en Europa y que son seleccionados de su país.

"En Tigres hay muchachos que han jugado en Villarreal, Porto, Sevilla. Hay internacionales mexicanos, argentinos, brasileños y franceses; tenemos un gran equipo", indicó.

Florian Thauvin cae 50 por ciento desde su llegada a Tigres

Hace medio año, el francés Florian Thauvin llegó a la Liga MX como flamante refuerzo de Tigres y valuado en 30 millones de dólares. Un torneo después, el oriundo de Orleans, Centro-Valle de Loira, sufrió un descenso del 50 por ciento, pues ahora está tasado en 15.8 millones de billetes verdes.

En el Grita México Apertura 2021, el exfutbolista del Olympique de Marsella registró dos goles, una asistencia, una amonestación, una expulsión y 454 minutos en 10 compromisos con la escuadra de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Klinsfrau, analista de valor de mercado en el portal alemán, considera que además de la poca actividad que tuvo en su primer semestre en México, otro factor que influyó para esta baja fue su floja participación con Les Bleus en los pasados Juegos Olímpicos de Tokio, en los que los europeos fueron eliminados en la fase de grupos.

“Tigres fichó a Thauvin como su gran estrella y no hay duda de su calidad. Sin embargo, aún no logra adaptarse al futbol mexicano y no ha mostrado el nivel correspondiente a la gran inversión que se ha hecho en él con un salario notable, aunado a unos decepcionantes Juegos Olímpicos en Tokio”, comentó.

