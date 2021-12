TIGRES: Miguel Herrera le manda dura indirecta a Santiago Solari por Córdova

Una semana después de que Sebastián Córdova llegó a Tigres, procedente del América, Miguel Herrera, entrenador de los universitarios, le mando una fuerte indirecta a Santiago Solari, estratega de las Águilas.

"Sé lo que puede dar, porque es un jugador de gran técnica, entrega y disposición. No lo traje para recuperarlo, sino por lo que me puede dar y si no jugaba en su anterior club fue por decisión del técnico", comentó el "Piojo" en conferencia de prensa.

Herrera cree que el cambio es bueno para Córdova

Herrera Aguirre considera que al medallista en los pasados Juegos Olímpicos de Tokio 2020 le llega en buen momento su incorporación a la plantilla de los de la UANL.

"Lo encontré contento, el cambio el vino bien y está contento, ya conociéndose perfectamente con sus compañeros actuales, creo que si, no es que lo recuperemos, él tiene la calidad, sigue siendo constante en selección, quiere decir que anda bien", subrayó el timonel de Tigres.

En el Grita México Apertura 2021, su último torneo con el América, Córdova Reyes registró tres goles y 860 minutos en 15 compromisos, incluyendo Liguilla.

Los Tigres debutan en el Clausura 2022 el próximo 8 de enero, cuando midan fuerzas ante Santos en el Estadio Corona.

