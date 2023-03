​TIGRES: Nahuel Guzmán amenaza al club y ya les dijo la fecha en que se marcha

El portero argentino Nahuel Guzmán ya sabe el día en que dirá adiós a los Tigres luego de llegar en 2014, club en el que marcó época dentro de la Liga MX, pues tiene un gran sueño que cumplir y no dejará que nada lo detenga.

El arquero felino habló para Radio 2 de Argentina, en donde indicó que si Lionel Messi deja al París Saint-Germain para llegar al equipo de sus amores, el club Newell's Old Boys, él mismo se embarcaría en esa aventura al lado de "La Pulga".

"Si Messi va a Newell's yo voy con él y acá (en México) se piensan que los estoy jodiendo. Fue una bendición conocer al hombre detrás del genio. Le agradezco que responda cada mensajito, en medio de una Copa América o en un Mundial. Parece un tipo inalcanzable y compartir unos mates con él no tiene explicación", declaró "El Patón" Guzmán.

2️⃣0️⃣2️⃣3️⃣...acá estoy. Soy un agradecido de poder seguir haciendo lo que tanto disfruto ⚽️.

1er Partido, 1er Triunfo, 1er 0️⃣ pic.twitter.com/EeNMy7j1Yb — Nahuel.I.Guzman (@PatonGuzman) January 9, 2023

Nahuel Guzmán habla sobre Gerardo Martino

En la misma línea, el arquero de los Tigres habló sobre el exentrenador de la Selección Mexicana, el argentino Gerardo "Tata" Martino, quien fue directo técnico de Nahuel Guzmán en Newell's.

"Considero las críticas demasiado injustas hacia su trabajo. Más allá de que el resultado en el Mundial de Qatar 2022 no fue el esperado, solo no clasificaron por un gol. El 'Tata' es como un padre futbolístico. Me bancó en un momento difícil. Agradezco sus consejos y el respaldo. El tiempo nos volverá a cruzar", declaró.

➕️3️⃣. Se ganó. Se colgó el 0️⃣. Durísimo. 80 grados, 270 % de humedad 🥵, un jugador menos durante 47 minutos ⏳️. El equipo respondió como equipo.

A seguir creciendo, a seguir creyendo...hagamos que suceda... pic.twitter.com/Hqd9cCAeM0 — Nahuel.I.Guzman (@PatonGuzman) July 9, 2022

