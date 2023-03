América: Fernando Ortiz anuncia radical decisión en torno al futuro de Óscar Jiménez

Los errores cometidos en la derrota de América contra Pachuca le costarán caro al portero Óscar Jiménez, pues el director técnico Fernando Ortiz dio a conocer una radical decisión en torno al futuro inmediato del guardameta originario de Chihuahua.

El 'Tano' confirmó que este sábado Jiménez irá al banquillo de suplentes y Luis Ángel Malagón defenderá el arco de las Águilas en el duelo de este sábado 11 de marzo ante Tigres en el 'Volcán'.

"Mañana inicia Ángel. El motivo es porque Ángel es un jugador más, entrena diario y considero que es una posibilidad como la han tenido otros jugadores. Esa es la única razón. Óscar para mi no lo ha hecho mal", comentó el estratega del América en conferencia de prensa.

Por otra parte, el 'Tano' descartó que la caída sufrida a manos de los Tuzos en el Estadio Azteca haya perjudicado el ambiente al interior del grupo.

"El ambiente está bien, cuando vienes de una derrota siempre está la incertidumbre, no tengo dudas, era una derrota que no esperábamos, un golpe duro por el marcador el ambiente está bien. Los chicos vienen de una buena semana, vamos a enfrentar a un gran rival", subrayó el timonel argentino.

Luis Ángel Malagón debutará de manera oficial con el América en el encuentro de la Fecha 11 de la Liga MX contra Tigres. El oriundo de Zamora, Michoacán, llegó a las filas de los de Coapa para el Torneo Clausura 2023.

Diego Lainez desmiente al presidente del América

A poco más de un mes de su regreso a la Liga MX para convertirse en refuerzo de Tigres, Diego Lainez desmintió a Santiago Baños, presidente deportivo del América, quien había asegurado que Factor pedía un sueldo de 2 millones de dólares, el cual no estaban dispuestos a pagar en Coapa.

"Creo que no me gusta comentar esto, pero en el sentimiento personal, hubo cosas que no debieron decir, que no fueron ciertas, pero sigo trabajando en Tigres, me ponen como el malo de la película siempre, pero estoy comprometido con Tigres", aseguró Lainez Leyva en entrevista con ESPN.

El originario de Villahermosa, Tabasco, volvió a la Liga MX después de cuatro años en Europa, donde no se consolidó. Sin embargo, confía en que su llegada a Tigres lo ayude para un eventual regresó al viejo continente.

EVG