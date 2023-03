América: Diego Lainez desmiente a Santiago Baños y confirma por qué no llegó a las Águilas

A poco más de un mes de su regreso a la Liga MX para convertirse en refuerzo de Tigres, Diego Lainez desmintió a Santiago Baños, presidente deportivo del América, quien había asegurado que Factor pedía un sueldo de 2 millones de dólares, el cual no estaban dispuestos a pagar en Coapa.

"Creo que no me gusta comentar esto, pero en el sentimiento personal, hubo cosas que no debieron decir, que no fueron ciertas, pero sigo trabajando en Tigres, me ponen como el malo de la película siempre, pero estoy comprometido con Tigres", aseguró Lainez Leyva en entrevista con ESPN.

El originario de Villahermosa, Tabasco, volvió a la Liga MX después de cuatro años en Europa, donde no se consolidó. Sin embargo, confía en que su llegada a Tigres lo ayude para un eventual regresó al viejo continente.

Diego Lainez desmintió a Santiago Baños...



"Me ponen como el malo de la película..."@mauriciopedroza y @herculezg tras las declaraciones de Lainez sobre un regreso al América previo a Tigres pic.twitter.com/HO1Uwnkndv — Ahora o Nunca ESPN (@ahoraonuncaespn) March 9, 2023

"Tigres te da eso, es un equipo grande, mediático, que todo mundo lo ve y en Europa saben de Tigres, hemos visto la actuación que tuvo en el Mundial de Clubes, es un equipo que te puede dar eso", profundizó Factor, quien debutó profesionalmente con el América en el 2017.

Diego Lainez también está convencido de que si logra hacerse de la titularidad con los de la UANL volverá a la Selección Mexicana, con la que no asistió al pasado Mundial de Qatar.

"Después haciendo las cosas bien, este equipo tiene todas las herramientas para llevarte a otro lugar, pero quieren hacer las cosas primero bien en Tigres y después pensar en otras cosas y también venir a Tigres es otra puerta para la selección", ahondó el canterano de las Águilas.

Acusan de agresión sexual a futbolista del América

Arturo Martínez, futbolista del América, estaría envuelto en problemas luego de que una mujer lo denunció en redes sociales de haberla acosado sexualmente.

Una mujer cuyo nombre es Isabella Gutiérrez reveló en su cuenta de TikTok el abuso del que fue víctima de parte del jugador apodado como 'Mozumbito'.

"Porque si a mí me tocó soportar saber que me tocaras dormida, a ti te tocará soportar ser visto por lo que eres", fue el texto con el que Gutiérrez acompañó su publicación, en la que aparece caminando y posteriormente muestra el perfil de Instagram del jugador del América. "Con la culpa tú vas a cargar", agregó la denunciante.

