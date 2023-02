Tigres UANL: Diego Lainez debe ir al psiquiatra; recomiendan al "Chima" que no lo ponga a jugar

La afición de los Tigres de la UANL es una de las más exigentes de la Liga MX, por lo cual ya hay cierta molestia por el rendimiento de Diego Lainez en sus primeros tres juegos con los de la UANL, en los que no ha anotado ni colaborado con asistencias.

Willie González, comunicador regio, arremetió contra el canterano del América e incluso le pidió a Marco Antonio 'Chima' Ruiz, estratega de los de la UANL, que lo mande con el psiquiatra en vez de ponerlo a jugar.

"Si el señor Lainez, su cabecita de un niño de 22 años no está maduro, no tiene confianza, no te da un mendigo pase, mándenlo con un psiquiatra, que lo atiendan, pero no lo pongas a jugar 'Chima'", señaló González.

"Por eso no jugó en el Betis y en el Sporting Braga. Si no anda bien de su cabecita, que alguien lo atienda de su cabecita", siguió con sus fuertes críticas el periodista regiomontano.

Diego Lainez llegó a reforzar a los Tigres de la UANL para el Torneo Clausura 2023 después de cuatro años en Europa, los primeros tres y medio en España con el Betis y el último medio año en Portugal con el Sporting Braga, pero no logró consolidarse.

Periodista afirma que Diego Lainez asaltó a Tigres

Los comentarios de Willie González contra Diego Lainez fueron más allá, pues aseguró que el joven futbolista mexicano asaltó a la directiva de Tigres de la UANL por el alto sueldo que pidió para volver a la Liga MX, punto por el que el América no lo repatrió.

"Y entra este señor Lainez que no tiene abuela. Si le pagan esos dos millones que dice (Santiago) Baños, nos está asaltando. Hay que hablar con la gente de Fuerza Civil para que vaya y lo arreste, porque este es un asalto, asaltaron a Sinergia Deportiva; detengan al señor Lainez por el asalto que acaba de cometer", explotó el comunicador.

Los Tigres y Lainez visitan el Estadio Jalisco este sábado 18 de febrero para medirse ante el Atlas en la octava fecha del Clausura 2023.

