Barcelona: Fiscalía denuncia al club por pagos al exvicepresidente del Comité de Árbitros

La Fiscalía de Barcelona informó este viernes que presentó una denuncia formal contra varios exdirectivos del club catalán debido a los pagos realizados al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), José María Enríquez Negreira, la cual fue presentada ante el Juzgado de Instrucción numero 1.

Además de Negreira, esta querella también va dirigida contra los expresidentes del equipo, Josep María Bartomeu y Sandro Rosell, y contra los directivos Óscar Grau y Albert Soler.

Según información de El Mundo, la Fiscalía calcula que del 2001 al 2018 Negreira cobró más de 7.5 millones de dólares.

Wow, la denuncia de la fiscalía de Barcelona señala CLARAMENTE que el club contrató a Negreira con el objetivo de que influyera para que los árbitros lo favorecieran en sus partidos. Si esto se comprueba, tendría implicaciones GRAVÍSIMAS. pic.twitter.com/smlgm1q0GW — Martín del Palacio Langer (@martindelp) March 10, 2023

"Supuso una auténtica remuneración no prevista en los estatutos del club ni aprobada por la Asamblea General. En definitiva, dichas percepciones no tuvieron soporte legal ni estatutario alguno", señala al respecto la fiscal.

La denuncia indica que dos empresas de Negreira giraron facturas al Barcelona “sin que las mismas respondieran a ninguna prestación o servicios de asesoramiento técnico real”.

De acuerdo con información de ESPN, los expresidentes y directivos de la entidad blaugrana podrían recibir una condena de hasta cuatro años de prisión por corrupción y de tres años por administración desleal.

EVG