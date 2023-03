Piqué: Famosa influencer asegura que el exfutbolista le propuso un trío a su hermana en una discoteca (VIDEO)

El exfutbolista español Gerard Piqué está otra vez en el ojo del huracán. La influencer Cristina Duzzi reveló que el exBarcelona le propuso un trío a su hermana y a una amiga de su familiar en una discoteca.

De acuerdo con la versión de Duzzi, los hechos ocurrieron en el 2019, cuando el exdeportista todavía estaba casado con la cantante colombiana Shakira, de quien se separó a mediados del año pasado.

"Se acerca el de seguridad de Piqué, o sea su guardaespaldas y le dice que Piqué quiere unir las mesas y si están dispuestas de unir los 2 vip y, sabes, seguir pasando la noche", inicia el relato de la influencer, quien señaló que su hermana no aceptó el ofrecimiento de Piqué.

"Él se molestó mucho y le dijo no, no es ninguna foto y tal. Mi hermana tenía 19 años, y ya Piqué es un viejo o sea, un "trentipicón", o sea, no es viejo, y o sea proponiéndole eso a puras niñitas y que un trío, para que ustedes vean cómo son los hombres", agregó Cristina Duzzi, quien criticó el comportamiento del también exseleccionado español.

La influencer mencionó en el video que publicó en TikTok que los hechos ocurrieron en Barcelona y que lo ocurrido en aquella ocasión fue un "trauma total" para su hermana y su amiga.

La pareja actual de Gerard Piqué es la joven española Clara Chía , quien estudia Relaciones Internacionales, y a quien Shakira también hace alusión en su tema Bzrap Music Session, Vol. 53.

Piqué revela verdadera historia de "beso" con Ibrahimovic

En el 2010, cuando el delantero sueco Zlatan Ibrahimovic jugaba en el Barcelona, generó mucha polémica una foto en la que salió muy cariñoso con Gerard Piqué, en la que parece que se están besando.

A varios años de distancia de aquella imagen que le dio la vuelta al mundo, el exdefensa español reveló lo que pasó en aquella ocasión con el exgoleador en el estacionamiento de las instalaciones de los culés.

"En esa foto estamos en el parking del club. Está mi coche y está la prensa. Que me podría comer la boca con Zlatan, pero no en el parking del club. La foto está totalmente sacada de contexto", explicó Piqué en una transmisión en Twitch.

