Santiago Giménez: ¿De qué está lesionado el delantero mexicano del Feyenoord?

El delantero mexicano Santiago Giménez había sido anunciado como parte del 11 inicial del Feyenoord para el juego de ida octavos de final de la Europa League contra el Shakhtar Donetsk.

Sin embargo, minutos antes de que comenzara el duelo en la Pepsi Arena de Varsovia, Polonia, el goleador azteca fue bajado del 11 titular a causa de una molestia en el calentamiento.

Arne Slot, director técnico del Feyenoord, reveló que Santiago Giménez le comunicó que tenía una molestia en el tendón de la corva, pero descartó que dicha lesión sea de gravedad.

No Santi today...



De spits is afgehaakt tijdens de warming-up en wordt vervangen door Danilo.#shafey • #UEL pic.twitter.com/dtQIZPoWIY — Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) March 9, 2023

"La lesión de Giménez no fue grave, de lo contrario no habría participado en el calentamiento. Se me acercó y me dijo que le molestaba el tendón de la corva y era un pequeño riesgo jugar. Entonces le dije que no lo iba a alinear", indicó Slot ante la prensa.

El Feyenoord rescató un empate 1-1 gracias a un gol de Ezequiel Ballaude al minuto 88. Yaroslav Rakitskiy había adelantado al Shakhtar Donetsk al 79'.

Se espera que Santiago Giménez vuelva a las canchas este domingo 12 de marzo para el partido de la Jornada 25 de la Eredivisie en el que Feyenoord será local contra el Volendam.

¿Cuántos goles lleva Santiago Giménez con el Feyenoord?

Desde que se sumó a las filas del Feyenoord en agosto pasado, el atacante surgido del Cruz Azul ha sido un elemento importante en la ofensiva de la escuadra neerlandesa.

Santiago Giménez ha participado hasta el momento en 31 compromisos con el conjunto de Rotterdam, con el cual registra 12 goles y un par de asistencias.

La mitad de sus anotaciones han sido en la Eredivisie. Del resto, cuatro las marcó en la Europa League y dos en la Copa de Holanda.

