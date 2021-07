TOKIO 2020: Henry Martín se agranda para enfrentar a Brasil "miedo, sólo a mi mamá"

Henry Martín, delantero de la Selección Mexicana, asegura que no le da miedo enfrentarse a Brasil en las semifinales de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

“No, miedo a nadie, bueno, a mi mamá nada más”, dijo el delantero del América a Marca Claro luego del triunfo del Tri ante Corea en Tokio 2020.

Antes del partido contra los coreanos, se habló de la posibilidad de que el delantero no estuviera disponible por un golpe en el tobillo.

“Vine a jugar y un golpe no me iba a dejar fuera. Los dolores físicos no se sienten, puede más el deseo de buscar una medalla", dijo Henry.

Te puede interesar TOKIO 2020: El emotivo mensaje de Cuauhtémoc, tras el festejo de Córdova

Henry, en plan grande con dos goles

El jugador yucateco se despachó dos goles ante Corea, al igual que su compañero en el América Sebastián Cordova y habló sobre la variedad ofensiva que tiene el equipo dirigido por Jaime Lozano.

“Lo más importante es que cualquiera mete gol. Eso es muy difícil encontrarlo en un equipo y lo tenemos. Los rivales no saben a quién marcar porque cualquiera de los ofensivos te puede anotar”, explicó Henry.

El Tri se medirá a Brasil en las semifinales el próximo martes, en punto de las 03:00 del centro de México.

aar