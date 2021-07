TOKIO 2020:Presidente de la Federación de Softbol rompe el silencio sobre los uniformes en la basura

Luego de que se diera a conocer que jugadoras de la Selección Mexicana de Softbol tiró uniformes a la basura de la Villa Olímpica, el presidente de la Federación ya rompió el silencio.

En entrevista con TV Azteca, Rolando Guerrero confesó que si tiraron los uniformes, fue porque el equipo ya tenía sobrepeso en el equipaje con el que regresaron a México.

🚨 ATENCIÓN 🚨



Rolando Guerrero, presidente de la Federación Mexicana de Softbol, revela la razón por la que el equipo dejó parte de los uniformes utilizados en Juegos Olímpicos.



🎥 Vía @Ventimilla#ElOroEsNuestro 🥇#Tokyo2020 #Día7 pic.twitter.com/7aDtofMUzP — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) July 29, 2021

“La decisión de dejar uniformes usados, fue porque tenían que hacer espacio en sus maletas. No es lo mismo empacar 33 bates que traemos, arreos de juego, los tres uniformes, los de entrenamiento. Con todo respeto ni vamos a atacar, ni vamos a responder, ni decir nada en las redes. Simple y sencillamente fue un hecho de sobrepeso", dijo.

Las boxeadoras Brianda Cruz y Esmeralda Falcón fueron quienes denunciaron que las jugadoras de softbol dejaron los uniformes en la basura.

DESEA ÉXITO A BOXEADORAS QUE DENUNCIARON

El presidente de la Federación Mexicana de Softbol deseó éxito a las boxeadoras Brianda Tamara Cruz y Esmeralda Falcón, que denunciaron el hecho en redes sociales.

“Me salieron, no sé cómo se les llame a los que andan buscando en la basura. Mis respetos. Yo quiero que México gane medallas. A mí no me gusta perder ni que se estén burlando en mi país en los medios internacionales. Que no me digan que no se la partieron las muchachas, que no estén sacando eso. Claro, hay gente que… pues a lo mejor arriba del ring les vaya bien y ganen y que tengan el mismo alcance que tuvimos”, sentenció.

rmp