Toluca vs Minnesota | Leagues Cup: ¿Dónde y a qué hora VER el partido EN VIVO gratis?

Toluca FC mantiene su paso invicto dentro de la Leagues Cup y es parte del selecto grupo de los cinco equipos de la Liga MX que siguen en la competencia.

Los Diablos Rojos suman 12 anotaciones a favor en lo que va del certamen y solo cinco en contra; en el caso de Minnesota, suma nueve goles a favor y seis en contra, por lo que el equipo mexicano llega como amplio favorito al cotejo que se disputará en el Allianz Field, casa de los Bribones.

El equipo que resulte victorioso de este encuentro enfrentará al ganador del partido entre el Club América y Nashville SC, por lo que podría haber otro duelo entre clubes mexicanos en la fase eliminatoria.

¿Qué canal pasa y a qué hora ver Toluca vs Minnesota?

El partido entre el Toluca vs Minnesota United FC por su boleto a los cuartos de final de la Leagues Cup 2023 se jugará el martes 8 de agosto a las 18:00 hrs (Centro de México) en el Allianz Field, Saint Paul, Minnesota y será transmitido por la plataforma de streaming MLS Pass en Apple TV y en televisión abierta por Azteca 7.

👹👊🏻| Cerramos preparación



Mañana por el pase a Cuartos de Final 🆚 Minnesota United F.C.@LeaguesCup pic.twitter.com/64LvOdv124 — Toluca FC (@TolucaFC) August 7, 2023

Posibles alineaciones de Toluca vs Minnesota

Toluca FC: Tiago Volpi, Valver Huerta, Andrés Mosquera, Brian García, Claudio Baeza, Jean Meneses, Juan Domínguez, Maximiliano Araújo, Marcel Ruíz, Robert Morales, Pedro Raúl

Minnesota United: Dayne St Clair, Joseph Rosales, Miguel Tapias, Michael Boxall, Zarek Valentín, Doton Tapias, Wil Trapp, Rodrigo Fragapane, Emanuel Reynoso, Bongokuhle Hlongwane, Teemu Pukki.

Nacho Ambriz preocupado por la Leagues Cup

El director técnico del Toluca, Ignacio Ambriz, fue cuestionado sobre su pensar acerca de no ser una de las escuadras favoritas dentro de la Leagues Cup, pero el estratega se mantuvo estoico ante los comentarios extra cancha.

“Eso no me inquieta ni nos perjudica, no es de ahora, normalmente no hay reflectores en este equipo. Hoy solo estamos haciendo las cosas bien en este torneo, falta un partido más. Me ocupo por mi equipo y el buen ambiente en vestuario, que cada uno mejore y suba su nivel en el equipo. Hoy queremos que las cosas salgan bien, con el respeto al rival, a nosotros y dejar lo mejor para poder obtener el resultado", mencionó el cabecilla de los Diablos.

Nacho Ambriz confirmó que su equipo a penas está agarrando vuelo y jugando con el estilo que ha estado trabajando, también, habló sobre el avance de los equipos de la Liga MX en el torneo y reiteró que los objetivos planteados dependen de cada club, pero que su equipo tenía que ser serio en cada ronda en la que les tocara competir.

🇺🇸⚽ | Hoy arranca la ronda de #8vosDeFinal de @LeaguesCup



¡Así las llaves al momento! A darlo todo vs Minnesota United FC. 🔥🔥#TuMismaSangre pic.twitter.com/mgmmvDCiVP — Toluca FC (@TolucaFC) August 6, 2023

mmt