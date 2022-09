Tom Brady tiene su peor arranque en la NFL desde 2014

Tom Brady se retiró de la NFL al término de la temporada 2021, pero el gusto le duró solamente seis semanas ya que volvió a los emparrillados para afrontar la campaña 2022 con los Tampa Bay Buccaneers; sin embargo, la vigesimotercera temporada del veterano mariscal de campo comenzó tan mal, con solo tres pases de anotación, que ya es su peor inicio en la liga desde 2014.

El quarterback de Tampa Bay lleva tres juegos de la presente campaña de la NFL y aunque la franquicia comenzó con par de victorias, en el compromiso pasado cayeron, lo que deja de manifiesto que Brady no ha comenzado el año de competencia con los números esperados para el llamado GOAT (Greatest of All Time y en español el mejor de todos los tiempos).

Brady vive su segundo año con los Buccs y tras derrotar a los Dallas Cowboys por 19-3 y a los New Orleans Saints por 20-10, en la Semana 1 y 2, respectivamente, vino la derrota 14-12 a manos de los Green Bay Packers en la Semana 3 de la NFL.

Ahora, el QB de 45 años de edad se prepara para chocar ante los Kansas City Chiefs de Patrick Mahomes en la próxima parada del domingo por la noche, reviviendo el duelo que ambos equipos tuvieron en el Super Bowl LV, edición en la que Brady comandó a Tampa al campeonato de la NFL.

En el papel, los Chiefs serán el rival más complicado que los Buccaneers tengan dentro de las primeras cuatro semanas del campeonato y es por eso que las 36 posesiones que ha tenido Brady en 2022 son alarmantes, además que el quarterback únicamente ha conseguido tres pases de touchdown.

Tom Brady tiene 673 yardas y tres pases de anotación, cifras que empatan su peor arranque desde 2014, cuando jugando para los New England Patriots lanzó tres balones que cruzaron las diagonales en los primeros tres juegos de la campaña, mismo que lleva hasta el momento.

No es la primera vez que el siete veces ganador del Trofeo Vince Lombardi registra tres touchdowns en los tres primeros compromisos de la NFL, ya que en 2003, 2005 y 2009 tenía la misma foja, sin embargo, su peor récord data de la temporada 2008.

En ese año TB12 solamente lanzó para dos pases de touchdown tras las primeras tres semanas de competencia y para un antecedente de este estilo habría que retroceder hasta 2001, cuando el jugador disputaba sus tres primeros partidos como titular de los Pats, con 24 años de edad, tras reemplazar al lesionado Drew Bledsoe.

Tom sabe que su funcionamiento ha quedado a deber, incluso lo mencionó al concluir el juego ante los Packers en la Semana 2 de la NFL 2022: “Nuestro trabajo es salir y sumar puntos, así que no lo hemos hecho, simplemente no lo estamos haciendo, pero no vas a sumar puntos si no lo hacemos bien”, comentó el mariscal de campo tras perder el duelo 14-12 en el Raymond James Stadium.

Brady no pasa por su mejor momento tampoco de manera personal, pues tiene prolemas con su esposa, Gisele Bündchen, de quien se dice quiere el divorsio, pues el mariscal de campo decidió regresar al emparrillado después del retiro.

El histórico QB lejos de desacreditar el trabajo de Green Bay fue honesto y reconoció el buen accionar de sus rivales: “Hicieron un mejor trabajo que nosotros. Tienen una buena defensa, una buena defensa física. Les doy mucho crédito. Simplemente no hicimos un gran trabajo en la ejecución”.

Tampa, frente a los Cheese Head, tuvo sólo 12 posesiones y tan sólo en la última serie ofensiva del partido es que consiguieron el TD, con 14 segundos restantes en el reloj, pero el accionar de la franquicia que comanda Tom Brady preocupa, sobre todo porque no pudieron contar con el wide receiver, Mike Evans, el mejor en su posición, sumado a que el receptor abierto Chris Godwin tampoco jugó el domingo debido a una lesión en los ligamentos de la rodilla derecha.