¿Por qué no transmitirán en Inglaterra el debut de Cristiano Ronaldo con el Manchester United?

El esperado debut de Cristiano Ronaldo con el Manchester United en su segunda etapa con el club es uno de los eventos deportivos más esperados de este fin de semana.

Sin embargo, en Inglaterra no será transmitido el encuentro de este sábado 11 de septiembre entre los Red Devils y el Newcastle, conjuntos que se ven las caras en Old Trafford en actividad de la Jornada 4 de la Premier League.

¿Cuál es el motivo por el que no habrá transmisión?

Solamente los aficionados que acudan a Old Trafford podrán disfrutar en vivo los primeros minutos del futbolista portugués en el arranque de su segunda etapa con la camiseta del Manchester United.

Esto se debe a que desde la década de 1960, existe una propuesta en Inglaterra que consiste en que los juegos que comiencen a las 15:00 horas locales no se transmitan por televisión, esto con el objetivo de promover que la gente acuda a los estadios.

Justamente el duelo entre Red Devils y The Magpies dará inicio a las 3 de la tarde de Inglaterra. Dicha ley no entró en vigor durante los meses en los que no se permitió la entrada al público en los estadios a causa del COVID-19.

En Old Trafford, el denominado "Teatro de los sueños"caben 75 mil espectadores. El cuadro dirigido por el noruego Ole Gunnar Solskjær marcha en la tercera posición de la Premier League con siete unidades.

En México, el cotejo entre Manchester United y Newcastle arrancará a las 9:00 horas y será transmitido en vivo y en exclusiva por Sky Sports.

EVG