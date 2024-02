UFC 298 | Alexander Volkanovski vs Ilia Topuria | ¿Dónde ver GRATIS y EN VIVO el evento de la UFC?

Este sábado se realiza UFC 298, uno de los eventos más esperados en el mundo del MMA debido a que la pelea estelar entre Alexander Volkanovski e Ilia Topuria ha generado mucha expectativa, ya que son dos de los mejores pesos pluma que hay en los deportes de contacto.

El australiano Alexander Volkanovski es el campeón peso pluma de la UFC y este sábado hará su sexta defensa consecutiva de su faja dorada, pero no se puede confiar, pues su rival ha dicho que es momento de un nuevo reinado dentro de la división.

El español Ilia Topuria puede ser la nueva gran estrella de la UFC y para hacerlo necesita vencer a Volkanovski, cosa que ha prometido hacer de manera espectacular y rápida, pues se considera "mejor que él (Volka) en todo".

"Yo no soy Korean Zombie, no soy el trapo de Yair Rodríguez, no soy el paquete de Brian Ortega ni la nariz torcida de Max Holloway. Soy Ilia Topuria y lo voy a machacar en el primer asalto y el que tenga una mínima duda que se joda”, dijo El Matador.

El evento UFC 298 será en el Honda Center, Anaheim Estados Unidos, donde los caminos de Volkanovski y Topuria por fin chocarán, sus diferencias serán saldadas en la jaula y una saldrá con el cinturón de campeón en la cintura.

¿Cómo ver Alexander Volkanovski vs Ilia Topuria UFC 298?

La cartelera principal de UFC 298, encabezada por Alexander Volkanovski vs Ilia Topuria, inicia este sábado 17 de febrero a las 21:00 horas, tiempo del centro de México y la podrás ver por la señal de Fox Sports Premium.

Estelares- 9pm

Preliminares-7pm

Primeras Preliminares 5:30pm

México tendrá representación este sábado en UFC 298

México tendrá representación este sábado en UFC 298 gracias al artista marcial mixto georgiano Merab Dvalishvili, quien en conferencia de prensa previo a su pelea ante Henry Cejudo ha demostrado su amor por el país.

No hay que nacer en México para sentirse mexicano y eso lo representa bien Merab Dvalishvili, quien se mostró con la bandera del país y dedicará su pelea del sábado en UFC al público azteca. El nacido en Tiflis, Georgia, dijo que hará que los aficionados tricolores estén orgullosos.

"Voy a hacer sentir felices a los mexicanos, porque la gente mexicana necesita sentirse orgullosa. Voy a hacer que México se sienta orgulloso, yo represento a México, ¡Vamos chicos!", comentó en la conferencia previo al evento UFC 289.

Dvalishvili es un peleador de artes marciales mixtas nacido el 10 de febrero de 1991 en Tbilisi, Georgia. Inició su carrera en MMA compitiendo en eventos regionales en su país natal antes de mudarse a Estados Unidos.

aar