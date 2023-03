UFC: Brandon Moreno revela fecha en la que peleará en México: "Tengo la ilusión de volver"

El deporte mexicano está pasando por un gran momento y una de las disciplinas en la que más destaca son las artes marciales mixtas, concretamente la UFC.

Brandon Moreno, Alexa Grasso y Yair 'Pantera' Rodríguez son los tres actuales campeones mundiales mexicanos en la reconocida empresa, por lo que en los tres está la ilusión por venir a México a pelear.

"Hoy la excusa perfecta es que México tiene a tres campeones, la última palabra siempre la tendrá la empresa, pero la esperanza queda allí. Yo tengo la ilusión de volver", comentó ante los medios 'The Assassin Baby' aprovechando la vista de los tres peleadores a la Ciudad de México.

LOS PLANES PARA DEFENDER EL TÍTULO



Brandon Moreno aclaró las intenciones que tiene para defender su título de UFC. ¿Viene a Ciudad de México? 👀👀



OJITOOO



📹 @joseamoreno13 pic.twitter.com/iKgSyeSpzj — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) March 23, 2023

En cuanto a fechas, Brandon Moreno comentó que la UFC todavía no la tiene definida, pero adelantó que podría ser en septiembre, debido a que todavía no hay eventos programados en dicho mes.

"He platicado con gente de arriba en la empresa y me dijeron que se tiene un futuro importante para México. No me han dado fechas concretas, pero si hay un plan a futuro en el país. Quiero defender mi título dos veces este año, pero vamos a ver si UFC viene a México. Tengo entendido que septiembre se encuentra libre y sería increíble", reveló el oriundo de Tijuana, Baja California.

'Pantera' Rodríguez admite emoción por venir a México

Por su parte, Yair 'Pantera' Rodríguez, quien el mes pasado conquistó el campeonato interino de peso pluma de UFC, aseguró que ha pedido en varias ocasiones pelear en México, por lo que le ilusiona la posibilidad de venir a tierras aztecas.

"Se ha pedido varias veces, pero no sé cuáles sean los planes a futuro de UFC, solamente ellos saben sus planes, porque se han cambiado, pero yo estaría encantado de poder pelear en México", señaló Rodríguez a la prensa.

EVG