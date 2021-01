UFC despide a una de sus estrellas por violar protocolos sanitarios

La UFC terminó su relación con el peleador alemán-marroquí Ottman Azaitar antes de su combate contra el estadounidense Matt Frevola en el UFC 257 en la Isla de Yas Island, en Abu Dabi.

El motivo por el que la UFC despidió a una de sus principales estrellas se debió a que el peleador violó los protocolos sanitarios y de seguridad ante el COVID-19.

"Ottman Azaitar y su equipo se cortaron las pulseras y se las dieron a alguien fuera de la burbuja, no sé cómo lo hicieron. El tipo que las cogió apareció por aquí [en Fight Island] con una bolsa, entró en una habitación, tuvo que cruzar por cuatro balcones, entró en la habitación [de Ottman], dejó la bolsa, se cambió de ropa y luego se fue", señaló Dana White, presidente de la UFC.

"Cuando la seguridad trató de detenerlo, él no se detuvo y sí, claro que esto es algo malo. Ottman ya se fue, ya no es un luchador de UFC y no peleará", agregó el mandamás de la UFC acerca de la expulsión de Azaitar, quien registra 10 nocauts en su carrera.

La UFC está celebrando su tercer evento en vivo en la Fight Island en la última semana. Todos los peleadores, personal y prensa dentro de la burbuja en el Hotel W de Abu Dabi han sido examinados por COVID-19 en múltiples ocasiones, además de que se sometieron a una cuarentena de 48 horas tras su llegada al lugar.

Ottman Azaitar ha sido despedido de UFC debido a que violó protocolos de seguridad de la burbuja donde se realiza UFC 257, Ottman y su equipo ayudaron a otras personas a que ingresaran a la burbuja saltándose todas las medidas de seguridad, debido a esto Matt Frevola no peleará. pic.twitter.com/hmQrRck8Kq — SoloMMA (@Solo_MMA) January 22, 2021

