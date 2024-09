US Open 2024: Jessica Pegula y Aryna Sabalenka disputarán la gran final del torneo Grand Slam

En enero, Aryna Sabalenka ganó su segundo título consecutivo en el Abierto de Australia. En contraste, Jessica Pegula perdió en la segunda ronda en sets corridos ante una rival que era la 51ma del mundo.

Este no fue el primer retroceso para Pegula. Ha sufrido muchos como este a lo largo de los años, desde lesiones a derrotas difíciles de comprender. Pero ahora, la sexta sembrada Pegula enfrentará a la número 2 Sabalenka por el título del US Open 2024.

“Si me hubieran dicho al principio del año que estaría en la final del U.S. Open, me hubiera reído a carcajadas porque ahí estaba mentalmente, no pensaba que llegaría aquí”, admitió la estadounidense de 30 años el jueves tras remontar para vencer 1-6, 6-4, 6-2 a Karolína Muchová en la semifinal y tener la oportunidad de conquistar su primer título de Grand Slam.

PRIMERA FINAL A LOS 30 AÑOS

No siempre ha sido fácil para Pegula, la mujer de mayor edad que alcanza su primera final de un Grand Slam, en la era abierta.

Primero fue un problema de rodilla en el 2013 y requirió una operación. Luego en el 2017 otra cirugía de cadera la dejó fuera la mitad del año, que la llevó a caer fuera del Top 850 y pelear por regresar en eventos de menor nivel. Esta campaña, una lesión en las costillas la dejaron fuera de acción por dos meses, incluyendo el Abierto de Francia.

En la cancha, hubo un periodo en el que perdió siete duelos seguidos en Grand Slam y que llegó a su fin en Nueva York en el 2020 y su marca de 0-6 en cuartos de final que concluyó esta semana al eliminar a la número uno Iga Świątek.

Es fácil pensar que en algún momento Pegula perdió las esperanzas de que algún día cumpliría su sueño de infancia de ganar uno de los torneos más prestigiosos de su deporte. Pero no fue así. Ella reconoce que “hubo momentos bajos”, como los considera, y en donde había dudas de si “quería seguir con esto”.

“Pero creo que al final siempre reflexionaba y decía ‘Ok, ¿de qué estoy hablando?’ Siempre intentaba cambiar la conversación y siempre he sido buena haciendo eso. Es por esto que siempre he podido regresar mejor que antes de los momentos difíciles”, explicó Pegula, quien es hija de los dueños de los Bills de Búfalo de la NFL y los Sabres de Búfalo de la NHL.

Desde que cambió a la cancha dura tras los Juegos Olímpicos, Pegula tiene marca de 15-1 ganando el título de Toronto y la final en el Abierto de Cincinnati.

La única derrota en ese lapso fue ante Sabalenka, la jugadora más dominante en esta superficie las últimas dos temporadas. Esta será la cuarta final consecutiva para Sabalenka en cancha dura en un Major, incluyendo sus últimos dos títulos en Melbourne Park y la derrota ante Coco Gauff hace 12 meses en Flushing Meadows.

