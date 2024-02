VIDEO: Aficionados en Colombia prenden fuego y destrozan su estadio tras una dolorosa derrota

En Colombia se vivió un escándalo en un partido del Atlético Nacional ante Millonarios, pues en el clásico del balompié cafetero se presentó un incendio en el Estadio Atanasio Girardot, en el sector donde se encuentra la barra Los del Sur, del equipo verdolaga.

Atlético Nacional perdió el clásico ante Millonarios, lo que generó reacciones de todo tipo en las aficiones del verde. Luego del incendio, la barra lanzó un comunicado en donde rechazaron las imágenes y agradecieron el apoyo para evitar incidentes mayores.

“Los del Sur rechazamos los hechos ocurridos por unos pocos el día de ayer. Agradecemos a los integrantes de la barra y al grupo logístico que trabajaron e hicieron todo lo posible para que la situación no se propagara más”, dijo la barra.

El incendio habría sido hecho por algunos miembros de la barra que querían hacer llegar un mensaje al entrenador del Atlético Nacional, Jhon Jairo Bodmer, así como a la junta directiva del club. El siniestro se presentó al minuto 85.

En redes sociales circulan videos y fotos del incendio, el cual dejó muy dañadas las sillas, las gradas y algunas playeras del equipo verde, dejando en claro que los aficionados están molestos con el accionar del Atlético Nacional.

Alcalde de Medellín se pronuncia sobre los hechos

El incendio en el estadio, durante el duelo entre Atlético Nacional y Millonarios, no pasó desapercibido para el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien se pronunció sobre los hechos y aseguró que habrá consecuencias contra quienes empezaron el fuego.

En sus redes sociales el alcalde de la ciudad colombiana aseveró que los que generaron el caos en el estadio son 'criminales' y que afrontarán acciones legales, además que no podrán entrar jamás al Estadio Atanasio Girardot.

“Esto no es barrismo. Esto es criminal. Unos vándalos quemaron parte de las gradas del Sur del Estadio Atanasio Girardot. Una vez individualizados, no solamente no volverán a entrar al estadio, sino que deberán responder por los daños en términos económicos y jurídicos”, dijo.

