VIDEO: Chicharito Hernández pierde la cabeza y en transmisión en vivo grita: "váyanse alv"

Javier Chicharito Hernández sigue siendo tendencia en redes sociales, pero no por su trabajo dentro de las canchas en las Chivas, pues el delantero rojiblanco explotó en un partido de la Kings League y abandonó la transmisión gritando: "Váyanse a la ver...".

Chicharito es presidente del Olimpo United, por lo que estuvo viendo y transmitiendo en vivo su reacción en el partido ante Aliens. Un penalti en contra de su equipo fue lo que causó su reacción.

La pasión con la que Javier Hernández vive ser presidente de un equipo de la Kings League es grande y quedó demostrada cuando estalló contra la marcación de la pena máxima.

A esto se reduce todo.

Al Chicharito, ídolo de niños y grandes, consumido por su inestabilidad.

Siempre al límite.

Siempre queriendo ser lo que no es.

Fingiendo ser el chico malo.

Un simulacro de Dreyfus.

Una pálida copia del rebelde sin causa que manda ALV todo porque sí. pic.twitter.com/yWMkvhVllB — 𝙁𝙚𝙡𝙞𝙥𝙚 𝙈𝙤𝙧𝙖𝙡𝙚𝙨🤠 (@ELFrancoDeLFuT) October 14, 2024

"No, no mamen. Váyanse a la ver... ¡Castro! ¡No mames! Me voy, adiós, chao. No, chinguen a su madre, no, adiós. Discúlpenme, adiós, ya a la ver...", dijo el goleador histórico de la Selección Mexicana durante el duelo.

El Chicharito Hernández fue fuertemente criticado por los internautas de redes sociales, pues algunos consideran exagerada la reacción del futbolista, quien en redes sociales siguió haciendo comentarios por lo sucedido en la Kings League.

Chicharito Hernández es criticado por no jugar con Chivas

Javier Hernández ha estado más metido en su rol como presidente de Olimpio en la Kings League que en su papel como jugador de las Chivas Rayadas del Guadalajara, que recientemente se midieron ante el América en un duelo amistoso en Estados Unidos.

El Chicharito también fue criticado en redes sociales por no viajar con el club a suelo nortemaricano para el Clásico Nacional, que las Águilas terminaron por ganar por marcador de 2-0.

El delantero de 36 años de edad tiene cinco partidos jugados de 11 posibles, participando con una asistencia, pero sin goles, situación por la que los aficionados son duros con el exjugador del Manchester United.

El Chicharito Hernández no juega con las Chivas en el Torneo Apertura 2024 de la Liga MX desde el pasado 18 de septiembre, cuando se midió ante el Club León. Desde entonces, encadena tres partidos en los que no ha sido convocado.

En total, y tan solo este semestre, se ha perdido seis partidos. Jugó los primeros cuatro cotejos de manera seguida y en calidad de capitán, después no alineó en tres duelos, incluyendo el clásico ante las Águilas y recientemente el juego ante el Atlas.

aar