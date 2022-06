VIDEO: El emotivo gesto de Checo Pérez con un aficionado que lucha contra el cáncer

Al margen de su talento como piloto en la Fórmula 1 (F1), el mexicano Sergio Checo Pérez también se ha caracterizado por su sencillez, la cual demostró con un noble gesto hacia un aficionado suyo que lucha contra el cáncer.

El volante de la escudería Red Bull le envió saludos a Luis, cuya hija hizo todo lo posible en Twitter para localizar al deportista del que su padre es seguidor, petición a la que el jalisciense respondió de manera amable y emotiva.

"Hola, Luis. Soy Checo Pérez, te quiero mandar un mensaje para animarte mucho, me contactó tu hija que estuvo moviendo cielo, mar y tierra, para dar conmigo. Afortunadamente ya pudimos estar en contacto, te mando muchas fuerzas y espero este fin de semana darte otra alegría y mucha fuerza", fue el mensaje de Pérez Mendoza, quien marcha tercero en el campeonato de pilotos de la F1.

GRACIAS a todo Twitter por ayudarme y en especial gracias a @SChecoPerez. No tienes idea de cuanto te agradecemos, en un rato les subo la reacción de mi papá. pic.twitter.com/ibl4wILNqw — la espía (@piapuntocom) June 8, 2022

@SChecoPerez las palabras de agradecimiento de mi papá. Le has cambiado el ánimo por completo. Ahorita estaba bien feliz diciendo “Checo me dedicó su carrera de Baku” lo amo. ♥️ pic.twitter.com/AcC9C3fzn1 — la espía (@piapuntocom) June 8, 2022

Emocionado por el saludo de Checo Pérez, Luis le respondió mediante otro video, en el cual le agradeció el gesto al borde de las lágrimas y resaltando la calidad humana del piloto.

"Checo, me acabas de dar la sorpresa de mi vida. Muchísimas gracias, yo siempre he sido fan tuyo. Siempre has sido inspiración no solo para mí, sino para miles y miles de mexicanos, ahora que estás en un gran equipo, que realmente se ve tu habilidad, ahora estás en el lugar que mereces, estoy seguro de que pelearás este año por el campeonato. Tu noble gesto refleja la bondad de tu corazón, no sabes cuánto me ha motivado esto", dijo Luis, a quien hace dos años le detectaron cáncer de colon.

Checo Pérez, por su quinto podio de la campaña

El próximo domingo 12 de junio se llevará a cabo el Gran Premio de Azerbaiyán, en lo que será la octava carrera de la temporada de F1.

Si hay una carrera que se le da a Checo Pérez en el Gran Circo es precisamente la que se realiza en el Circuito callejero de Bakú, donde se ha subido al podio en tres ocasiones, esto tras culminar tercero en 2016 y 2018, mientras que en el 2021 acabó como el ganador de la carrera.

Los podios que ha conseguido en lo que va del 2022 el originario de Guadalajara, Jalisco, fueron en Australia, Emilia Romagna, España y Mónaco, ésta última después de terminar en el primer lugar el pasado 29 de mayo.

EVG