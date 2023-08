VIDEO: Luis Rubiales siguió hostigando a Jenni Hermoso en el vestidor; "nos vamos a casar"

Los escándalos de Luis Ruibiales no paran y ahora salió a la luz un video en el que se ve en el camerino de la Selección de España Femenil asegurando que se iba a casar con Jenni Hermoso y que invitaría a todas sus compañeras a Ibiza para que presenciaran la boda.

Al parecer la relación entre Rubiales y Hermoso era muy cercana, pues el directivo sale abrazando a la delantera y aunque ella no opina nada al respecto y solamente hace una mueca de risa se observa como sus compañeras gritan emocionadas, pero por un viaje a Ibiza.

"Jenni y yo (Luis Rubiales) les tenemos una noticia. Jenni y yo nos vamos a casar. Una noticia importante, me acaban de hablar de Ibiza y me dijeron que hay reservaciones, entonces veamos si los clubes las pueden transportar y sino me dicen para yo ver cómo podemos ayudar y ahí presenciar la boda de Jenni y Rubiales", dice el presidente de la Federación Española.

Todo a punta a que dicho video fue grabado minutos después de salir campeonas del mundo el pasado 20 de agosto cuando derrotaron a Inglaterra en la final.

Los EN VIVO son una costumbre

Las redes sociales han provocado que la gente comience a grabar muchos videos y realice algunos EN VIVO, situación con la que han quedado grabados momentos épicos y en muchos cosas sirven de testigos para dar a conocer algunos hechos que antes no se conocían.

Los futbolistas se han acostumbrado a cada que tienen que celebrar algo grabarlo en vivo y regularmente pasa después de levantar un título y así fue en el caso de las futbolistas españolas que no quería dejar de pasar ese momento y así transmitírselo a sus familias, amigos y al público en general.

Ahora surge un testigo más en el que se puede acusar a Luis Rubiales y si insistencia por estar a lado de Jenni Hermoso, jugadora que actualmente pertenece a las Tuzas del Pachuca de la Liga MX.

Entre huelgas y marchas, el caso de Rubiales

Luis Rubiales y el beso que le dio a Jenni Hermoso, jugadora campeona del mundo no se podrá borrar fácilmente, pues ha rebasado límites deportivos y se ha trasladado a problemas sociales.

Mientras la madre del directivo se encerró en una iglesia en España haciendo una huelga de hambre, pues quiere que pare la cacería en contra de su hija, cientos de personas se han manifestado a las afueras de la federación ibérica de futbol para que el actual presidente deje su cargo de manera inmediata.

Por otra parte, la FIFA ya lo suspendió 90 días mientras se resuelve el caso y se especula que la sanción podría llegar a los 15 años alejado de todo lo que tenga relacionado con el futbol.

Hasta el momento no se sabe qué pasara con Luis Rubiales, pues algunos directivos de la RFEF también está solicitando la dimisión del presidente, pues arrastra con muchos escándalos, pero el que ya no pudieron permitir fue el beso sin consentimiento a Jenni Hermoso.

Luis Rubiales besó en la boca a Jennifer Hermoso en la ceremonia de premiación del Mundial Femenil 2023. Foto: Tomada de Twitter @Rafael_Narbona

