VIDEO: Madre de Dani Alves revela la identidad de la presunta víctima de abuso sexual

A tan solo días de cumplirse un año desde el arresto del futbolista Dani Alves por presuntamente abusar de una joven de 23 años en los baños de la discoteca Sutton de Barcelona, Lucía Alves, madre del jugador, compartió en su cuenta de Instagram un clip que muestra supuestas imágenes de la víctima, identificada como Anna Fez.

En el video se pueden ver fotografías y videos de una joven rubia que se presume es la parte acusadora, quien recientemente cumplió 24 años. En una parte del material está un diálogo entre la implicada y la que parece ser su prima, discutiendo estrategias para obtener fama y dinero.

Lucía Alves ha utilizado estas imágenes para cuestionar abiertamente la petición de la abogada de la víctima, Ester García, quien ha solicitado una posible indemnización por daño psicológico. La madre de la leyenda del Barcelona ha retomado notas periodísticas para argumentar la validez de las demandas presentadas.

La madre del futbolista sugiere que la situación es más compleja de lo que se presenta públicamente y plantea dudas sobre las exigencias económicas que pide la joven afectada. A medida que se acerca la fecha del juicio, se espera nuevos elementos salgan a la luz.

El futbolista, por su parte, está a punto de enfrentar su juicio programado del 5 al 7 de febrero, lo que podría definir su futuro, ya sea dentro o fuera de prisión.

Madre de Dani Alves espera que la libertad de su hijo

El exfutbolista brasileño Dani Alves permanece detenido en la cárcel de Brians 2 desde enero del pasado año, cuando fue enviado a prisión provisional. mientras espera la resolución judicial, el entorno del jugador sigue respaldándolo, afirmando su inocencia.

La última en hablar en defensa del acusado ha sido su madre, Lucía Alves, quien utilizó su cuenta personal de Instagram para expresar cómo han sido estos difíciles meses para su familia. En una publicación que decidió ocultar después volverse viral, la señora hizo referencia a su fe y amor por su hijo.

Mi familia, mi vida, los amo hasta el infinito. Es más allá de lo que Dios ha unido, nadie puede separar Lucía Alves



La madre de Dani Alves también recurrió a versos de la Biblia para expresar sus sentimientos. "Sé que mi sonrisa me molestó tanto que los traidores de Judas me lo quitaron en esos cuarenta días, pero mi fe en Dios no me la podrán quitar. Sigo firme y fuerte hacia la victoria", continuó en su declaración.

mmt