VIDEO: Portero golpea a aficionados por burlarse de la muerte de su padre

Mariano Andújar, portero de Estudiantes de La Plata, vivió un momento complicado al finalizar el partido contra el Huracán en la Primera División del futbol de Argentina, luego de que se agarró a golpes con algunos aficionados del Globo, los cuales se habrían burlado de la muerte del padre del futbolista.

El hecho ocurrió en el Estadio Tomás Adolfo Ducó, cuando al silbatazo final Andújar se fue de su portería rumbo a la zona en la que se encontraban los seguidores del Huracán.

Al llegar ahí, el veterano guardameta de 38 años le lanzó golpes al alambrado donde se encontraban los aficionados, con los que también se hizo de palabras.

Autoridades abren acta contra Mariano Andújar

Una vez que las imágenes y videos de la reacción del portero de Estudiantes de la Plata se hicieron virales, la Fiscalía de la Ciudad de Buenos Aires actuó de oficio y le abrió un acta.

De acuerdo con medios locales, algunos de los asistentes al partido señalaron que los seguidores de Huracán molestaron al portero surgido precisamente de dicho club por el deceso de su padre, hecho que ocurrió en 2011.

"Cuando terminó el partido miré, me quedé en la mitad de la cancha con mis compañeros y no logro observar lo que pasó. Después Andújar vino al vestuario, me dio las explicaciones de la reacción y me pidió disculpas por si me afectaba en algo. Yo le dije que no y que no iba a hacer un informe porque no vi nada. Será cuestión de él con la Justicia", indicó por su parte Jorge Baliño, árbitro del juego en el que Estudiantes se impuso 3-2.

El portero ofrece disculpas por su comportamiento

Después del hecho y con más calma, el subcampeón mundial con Argentina en Brasil 2014 se disculpó en sus redes sociales por el hecho, aunque dejó en claro que la gente no tiene por qué burlarse de la muerte de su papá.

"No voy a justificarme, porque mi reacción fue inapropiada. Por eso ayer mismo le pedí disculpas al presidente y al vice de Huracán, al presidente y vice de Estudiantes. A las tres /cuatro personas que durante todo el segundo tiempo me gritaron barbaridades sobre mi padre fallecido, con conocimiento y datos de momentos específicos de su vida, les cuento que hay límites que deberían no cruzarse pero acá estamos y así fue. A esos no les pido disculpas", indicó.

