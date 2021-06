VIDEO: Resumen del Argentina vs Uruguay, Copa América 2021

En el último duelo de la segunda Jornada de la Copa América 2021, Argentina derrotó Uruguay, por marcador de 1-0, en una edición más del clásico rioplatense.

Argentina controló el partido a su conveniencia, sin ser abrumador, aunque con ello le bastó para llevarse los tres puntos con los que se liberan de presión en la Copa América.

Con este marcador, Argentina llegó a los 4 puntos, tras su empate ante Chile y está prácticamente calificado a la próxima ronda del certamen de la CONMEBOL.

Chile, por su parte, derrotó a Bolivia, por marcador de 1-0 y también logró llegar a las cuatro unidades, por lo que también están cerca de avanzar a la siguiente ronda.

¿Cuándo inicia la Jornada 3 de la Copa América 2021?

Este sábado no habrá encuentros en la Copa América 2021 y será hasta el domingo que se reanude el certamen de la CONMEBOL, con los duelos de Venezuela vs Ecuador y Colombia vs Perú.

