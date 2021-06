VIDEO: Resumen del Bélgica vs Portugal, Octavos de Final de la Eurocopa 2021

Bélgica no tuvo inconvenientes, hizo valer su condición de favorito y eliminó a Portugal en los Octavos de Final de la Eurocopa 2021, tras salir con la victoria por marcador de 1-0.

Cristiano Ronaldo no fue un factor clave en el encuentro y no pudo ayudar para que Portugal avanzara a la siguiente ronda, además de que no pudo batir un nuevo récord.

Cristiano entró a este encuentro empatado como el máximo anotador en selecciones y con la posibilidad de convertirse en el líder en solitario en dicho rubro.

Bélgica se medirá a Italia en la siguiente ronda de la Eurocopa 2021, en un enfrentamiento de dos de las selecciones favoritas a levantar el trofeo de Europa.

¿Quiénes juegan este lunes 28 de junio?



Las hostilidades de la Eurocopa 2021 continúan el lunes 28 de junio con los Octavos de Final, con dos duelos entre los que destaca el Croacia vs España.

Croacia vs España​

Francia vs Suiza

