VIDEO: Resumen del Serena Williams vs Danka Kovinic, Primera Ronda del US Open

La estadounidense Serena Williams se presentó en la Primera Ronda del torneo US Open, en su campeonato de despedida, ante la montenegrina Danka Kovinic, frente a poco más de 23 mil personas en el Estadio Arthur Ashe, y la leyenda viviente se quedó con la victoria 6-4, 6-3.

Serena, hace unas semanas, anunció que se retira del profesionalismo para estar más tiempo con su familia, por lo que el torneo en los Estados Unidos será el último en que veamos a unas de las mejores deportistas de la historia.

Williams, de 40 años de edad, dominó durante gran parte de su carrera las canchas de tenis con 23 títulos de Grand Slam, pero ganó su última corona en Majors en 2017 y ha estado persiguiendo un escurridizo título número 24 que la pondrá a la altura de Margaret Court, quien tiene el récord de más Grand Slams ganados.

“Nunca me ha gustado la palabra retiro”, escribió Serena en un artículo de la revista Vogue, en la que habló de la importancia de su familia. “No me parece una palabra moderna. He estado pensando en esto como una transición, pero quiero ser sensible sobre cómo uso esa palabra, que significa algo muy específico e importante para una comunidad de personas”.

Desde que llegó al Arthur Ashe la gente se le entregó a Serena Williams, pues fue recibida entre aplausos, ovaciones y con un detalle de su hija, Olympia, quien utilizó unas trenzas blancas como cuando su madre se impuso en el US Open de 1999; además, Serena portó un vestido de seis capas inspirado en sus seis títulos ganados en el Abierto de Estados Unidos.

La estadounidense estaba buscando extender su carrera y se quedó con el primer set por 6-3 ante Kovinic, en una manga llena de emociones, pero ya daba indicios que sería un duelo en el que Serena Williams explotaría al máximo sus condiciones.

El segundo set comenzó con la de Montenegro poniéndose en ventaja parcial 1-0, pero Williams respondió de inmediato y emparejó. Danka Kovinic demostró ser un rival complicado para Serena, aunque la experiencia de la 23 veces campeona de Grand Slam inclinó la balanza en su favor.

La menor de la Williams (la mayor es Venus) marcó el ritmo en el segundo set, consiguiendo poner el parcial 4-2, aun así Danka apretó un poco para poner nervio en la cancha principal del US Open, sin embargo, sólo prolongó lo inevitable.

Serena Williams terminó por ganar 6-3, al igual que el primer set, y alargó más su estancia en el torneo, así mismo, el adiós de una de las mejores tenistas de la historia tendrá que esperar.

En su próximo compromiso, Serena se enfrentará ante la clasificada número dos del mundo, la estonia Anett Kontaveit, quien derrotó 6-3 y 6-0 a la rumana Jaqueline Cristian. El duelo de Segunda Ronda del US Open individual femenino entre Williams y Kontaveit será el próximo miércoles 31 de agosto, con horario por definir.

Al finalizar el duelo que Serena ganó, los organizadores del evento le realizaron un homenaje en donde mostraron imágenes de aquel campeonato que conquistó en 1999, la tenista se mostró muy emocionada y habló de su decisión de dejar el tenis.

“Es algo muy difícil, uno es un apasionado de las cosas y es muy difícil dejar de serlo y es algo para mí, yo amo este deporte, pero bueno creo que hay un momento y ya llegó, tengo una familia, hay muchas etapas en la vida a las que le llaman evolución”, dijo Serena.

A Serena Williams le queda por lo menos dos partidos más como profesional, uno en singles y uno en dobles con su hermana Venus. “No voy a hablar por mi hermana, pero también voy a jugar con ella y eso me pone muy feliz, muy contenta”, aseveró.

Williams, originaria del barrio de Compton, California, mandó un fuerte mensaje para todo el público, pues para comenzar su carrera tuvo que hacer muchos esfuerzos: “No importa lo que hagas o lo que portes, lo que importa es lo que hagas a lo largo de tu carrera y me gustaría que la gente se refleje en mi historia y siempre haga lo que sueña”, mencionó.

La parte más emotiva del homenaje fue cuando todo el Estadio Arthur Ashe realizó un mosaico que decía “Te amamos, Serena”, gesto que la tenista californiana agradeció. “Quiero decirle a la gente que mientras yo esté en la cancha venga y me siga apoyando. Los amo mucho a todos y quiero que estemos contentos”, comentó.

