VIDEO: ¡Qué susto! Luchadora Bengalee se desploma en el ring tras recibir un golpe

Momentos de angustia y tensión se vivieron en la Arena López Mateos, donde la luchadora Bengalee se desplomó en el ring después de recibir un golpe de Baronessa durante una función de lucha libre en el lugar ubicado en Tlalnepantla, Estado de México.

El hecho ocurrió cuando Bengalee y Reina del Sur disputaban una pelea de parejas contra la Baronessa y Lolita. La Baronessa aventó a Bengalee sobre las cuerdas y cuando volvió la recibió con un impacto en el cuello, lo cual la hizo caer y quedar inconsciente.

Cuando Bengalee ya estaba en el suelo se acercó Lolita para darle una patada en la espalda baja sin siquiera darse cuenta del estado de su contrincante.

Después de un momento de confusión, la Baronessa le dijo a su compañera y al referee lo ocurrido con Bengalee, a quien recostaron al tiempo que esperaban el apoyo de los paramédicos, para posteriormente sacarla en camilla.

A pesar del hecho, la lucha continuó y la Reina del Sur fue sometida por Lolita y la Baronessa, quienes de esta manera se llevaron el triunfo en la modalidad de relevos sencillos.

Bengalee se pronuncia en sus redes sociales

Horas después del susto, Bengalee informó en sus redes sociales que ya se encontraba bien, al grado de confirmar su participación en una función de lucha libre programada en Cuernavaca, Morelos.

"Semana complicada en lo personal, pero siempre agradecida con Dios, con mi familia y con mi amigo Dani Castillo. El día de ayer fue la cereza del pastel, pues un antebrazo que no vi venir me mandó a dormir en calidad de bulto, me apagaron las luces de la arena, pero hoy gracias a Dios pude subir a luchar", publicó en su cuenta de Facebook.

EVG