WWE: Taya Valkyrie la nueva integrante de la empresa luchística estadounidense

Una vieja conocida en la lucha libre mexicana es la canadiense Taya Valkyrie, quien firmó un contrato con la WWE y ya entrena en el Performance Center de Orlando.

Taya Valkyrie, exintegrante de la AAA e Impact Westling, dio a conocer la noticia por medio de sus redes sociales y también lo hizo la empresa estadounidense, la que se encarga de tener a los mejor de la lucha libre gringa y canadiense entre sus filas.

"Para aquellos que han estado conmigo en este viaje de una década, saben cuánto he querido esto. Me he sacrificado y he dedicado mi vida a esto. Me mudé a través de continentes, aprendí idiomas, me sumergí en nuevos estilos, culturas y experiencias con el objetivo general de llegar algún día a la @wwe", escribió Taya Valkyrie en Instagram.

AAA felicita a Taya Valkyrie

La Wera Loca como también es conocida llegó a México para reforzar a la legión de los Perros del Mal comandad por El Hijo del Perro Aguayo, tuvo participaciones como ruda y técnica y hasta conquiste el cetro Reyna de Reynas, cinturón más importante en la categoría femenil dentro de la Tres Veces Estelar.

"En @luchalibreaaa le deseamos el mayor de los éxitos a la Wera Loca, @thetayavalkyrie, en su nueva aventura dentro de @WWE", publicó la cuenta oficial de AAA.