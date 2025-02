Los Pérez-Osos, una cinta con sazón de hogar

La película Los Pérez-Osos, de Tania Vincent, es un filme con sazón de hogar que, a través de la aventura, la traición y la exquisita gastronomía, muestra la importancia de mantener los legados familiares.

Sigue la historia de una familia de perezosos que, a raíz de un desastre natural, se ve obligada a mudarse de su casa. La madre, Gabby, preserva un recetario familiar y ese legado se ve en riesgo cuando su hija Laura, al buscar su propio destino y querer un futuro distinto al de su madre, hace que esa herencia se tambalee.

“Estamos viviendo con una generación a la que le cuesta trabajo guardar recuerdos. Rememoran en el teléfono, en la computadora, pero si les das un póster, una foto, dicen: ‘¿Para qué? Es basura’”, dijo a La Razón Lolita Cortés, quien en el doblaje de la cinta da vida a la villana Dotti, que pondrá en varios apuros a la familia.

Por esta falta de recuerdos materiales que están preservando los jóvenes en la actualidad, Lolita Cortés consideró que el filme llega en un momento oportuno. Incluso reconoció ella que pertenece a otra generación, no preservó el legado culinario de su mamá, aunque su hermana sí y eso la ha aliviado, porque esa herencia seguirá.

“A mi mamá la recuerdo cocinando. Siempre inventaba con la comida chilena, sudamericana. Se fue y tiempo más tarde me di cuenta de que no me había quedado con nada. Dije: ‘¡Dios mío!’ Mi hermana me dijo que tenía las recetas. Le voy a decir que también escriba un recetario para la familia, porque eso pertenece a un legado familiar”, comentó.

En lo anterior coincidió Mariazel, quien presta su voz a Gabby, madre que se va olvidando de escuchar a su hija en su afán de preservar su herencia.

“Gabby es una mamá amorosa que, a través de la comida y de la cocina, es como mantiene unida a su familia y mantiene viva la tradición de generación tras generación. Nos hace reflexionar mucho. En mi caso ya no tengo a mi mamá viva, me hace pensar de qué manera podemos seguir su legado a través de la cocina, porque cuando tengo recuerdos de ella es cocinando”, señaló en entrevista.

Laura es una niña de 12 años, apasionada, enérgica y veloz que odia cocinar. Su hermano Mani tiene 17 años, es tranquilo y siempre decide tomar las cosas con calma. ı Foto: Especial

Por su parte, Faisy, quien le da voz al hijo Mani, externó que, al venir de una familia disfuncional de padres divorciados, el mensaje que también rescata de la película que llega hoy a los cines es que también es importante escuchar a los hijos.

“Me gusta esta moraleja del final en la que nos damos cuenta de que también la niña tiene otras ideas diferentes a las de la mamá, que la madre quiere inculcar con amor, pero no se da cuenta que, por estar cegada con su forma de hacer las cosas, dejó de escuchar a la niña”, destacó.

Otro mensaje que rescató de la cinta Lolita Cortés fue a partir de su personaje, quien se olvida de su familia por concentrarse en su negocio de comida. “Está en la parte de los negocios, de no importa la familia, sólo quiero dinero. Al final se da cuenta de que no es así”, dijo.